El tema de la gala del MET 2026 será “Costume Art”: ¿qué significa?

La MET Gala, el evento anual de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), se titulará en 2026 ‘Arte del Vestuario’, y explorará la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

“El cuerpo está moldeado por las prendas, y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo”, explicó este lunes el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.

El popular evento se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera, del mismo tema, se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo de ese año hasta el 10 de enero de 2027.

La moda como arte

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), incidió en que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario.

Bolton destacó que la exposición proclama el estatus de la moda como arte: “En las últimas décadas, la moda ha ido ganando cada vez más aceptación como un tema digno de la misma contemplación que las artes tradicionales, la pintura y la escultura”.

Por ello, ‘Arte del Vestuario’ abordará la importancia del “cuerpo vestido” en la colección del museo, y combinará prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras piezas del Met, enfocadas en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad.

Las obras expuestas desafiarán además la normatividad e indagarán en distintos tipos de belleza, recalcó Bolton.

Inauguración de las galerías ‘Condé Nast’

La exposición inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde “se exhibirán trajes que anteriormente nunca se han mostrado”, indicó Hollein.

“Esta inauguración supondrá un hito importante en nuestra ambiciosa campaña sobre cómo mejoramos y transformamos el museo y cómo exhibimos nuestras colecciones”, agregó el ejecutivo.

La muestra estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.