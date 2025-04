La moda, como el arte, debe tener una conexión con lo que somos: Andre Agudelo

Andre Agudelo es diseñadora y empresaria. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Andre Agudelo es una empresaria y diseñadora que acaba de lanzar su marca SER, en la que combina su pasión por la moda y el arte a través de sombreros.

Para la diseñadora, los sombreros son un amuleto personal y una manera de expresar autenticidad.

Con su colección Born From Light, Agudelo busca que cada pieza sea una declaración de identidad y autoexpresión. "Born From Light, por ejemplo, parte de la idea de nacer de la luz: venimos de ella, vivimos en ella y, al final, siempre volvemos a ella".

“La moda me permite explorar diferentes versiones de mí misma, y creo que esa libertad es lo que más me ha inspirado en este camino”, cuenta Agudelo.

Invitamos a la diseñadora a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niña que se imaginaba ciertas cosas?

Desde siempre amé la creatividad, pero de niña la sentía muy lejana, como si no fuera algo propio. Solo hasta que entré a la universidad me di cuenta de que era muy creativa.

Mis primeros negocios comenzaron cuando tenía ocho años. Vendía cosas pequeñas y el dinero que ganaba lo usaba para comprar ropa, sobre todo aquellas marcas que mis papás no me “acolitaban”. Hoy en día sigue siendo así, me doy mis gusticos gracias a mi trabajo, y eso me parece muy bonito.

Recuerdo que, cuando tenía como 12 años, mi mejor amiga y yo queríamos ser diseñadoras de modas. Sin embargo, desde pequeña me inculcaron mucho el tema de los negocios, me convencí de que primero estudiaría negocios internacionales y, al terminar, diseño de modas. Al final, ni siquiera terminé la carrera de negocios, pero sí hice muchos cursos de moda que me fueron llevando por el camino correcto. Hace poco tuve la sensación de que, de alguna manera, le estaba cumpliendo a esa niña que soñaba con la moda. Tal vez no estudié una carrera dedicada al diseño, pero lo estoy ejerciendo. A través de las colaboraciones que he hecho en estos años, entendí que lo mío no era tanto ser diseñadora de modas, sino ser directora creativa y demostrar que sí tenía una gran capacidad de crear; solo necesitaba descubrirla y apasionarme por ella.

También tengo otro recuerdo de mi infancia: me encantaba ver el canal donde pasaban las pasarelas. No entendía nada, ni siquiera me gustaba toda la ropa que veía, pero sentía que tenía que ir entrenando el ojo para eso. Además, quería que mis papás vieran que me gustaba la moda, así que, en lugar de poner muñequitos o telenovelas, me quedaba viendo desfiles de moda, como si estuviera absorbiendo ese mundo sin darme cuenta de todo lo que significaría para mí en el futuro.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Lo que me motivó fue la posibilidad de expresarme libremente. Para mí, la moda es una forma de expresión del ser muy poderosa. Te da seguridad, te permite jugar con los ambientes, los climas, las ciudades, el estado de ánimo. Todo eso me parece una fuente infinita de diversión y creatividad.

Poder crear, combinar, experimentar y ser multifacética es algo que me encanta. La moda me permite explorar diferentes versiones de mí misma, y creo que esa libertad es lo que más me ha inspirado en este camino.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Rihanna fue mi gran referente e ícono de moda en mis veinte. Su estilo, su actitud y la forma en que usaba las prendas como una extensión de su personalidad me parecía fascinante.

Hoy en día, no tengo un solo referente porque hay muchas personas que me inspiran. Depende más bien del estilo que quiera adoptar en un momento determinado o de lo que quiera expresar.

La música también ha sido una gran fuente de inspiración para mí. Los artistas, su conexión con la libre expresión y la manera en que transmiten su esencia a través de la moda, el arte y sus talentos me parece increíble. Me inspiran no solo por su estilo, sino también por la forma en que cuentan historias a través de sus letras, sus conciertos y su dirección creativa. Creo que, en ese sentido, muchos músicos se han convertido en referentes para mí, y tal vez por eso conecté tanto con Rihanna.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

No podría elegir un solo atuendo como mi favorito, aunque sí hay momentos especiales en los que siento que me transformo a través de la moda. Los festivales de música, por ejemplo, han sido claves para mí. Algunos Coachella marcaron algo importante en mi vida porque representaban la libre expresión del ser desde un lado muy festivalero. Me encanta jugar con mis alter egos y explorar nuevas versiones de mi estilo.

También disfruto adaptarme a cada lugar. Si estoy en ciudades como París o Londres por ejemplo, me gusta mantenerme cómoda caminando por la ciudad, pero con un toque más europeo en mi look. Cada destino me inspira a construir y crear a través de la moda. Un viaje de verano, por ejemplo, evoca en mí otras sensaciones y me lleva a armar atuendos diferentes, más ligeros y hasta más etéreos.

Para mí, la moda es eso: la libertad de jugar, de interpretar y de reinventarme según el lugar, el momento y la energía que quiero proyectar.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Para mí, es conectar espiritualmente e intuitivamente con la esencia del momento. Es un ejercicio de introspección en el que entrelazo mi historia personal con el presente, porque la moda, al igual que el arte, debe tener esa conexión profunda con lo sublime, con lo que realmente somos.

Cada colección que creo nace de esa exploración. Born From Light, por ejemplo, parte de la idea de nacer de la luz: venimos de ella, vivimos en ella y, al final, siempre volvemos a ella. Luego vendrá Letters from Summer, inspirada en la escritura y en la diversidad de lo que han sido mis veranos, en todo lo que representan esas historias del verano. Y la siguiente, Inner Fire, hablará de ese fuego interior, de cómo se activa, pero también del fuego como símbolo de transformación, de las quemas que dejan atrás lo que ya no somos y lo que ya no queremos ser.

Para mí, las colecciones deben contar historias que, aunque nacen de experiencias personales, resuenan también con lo colectivo. Se trata de observar al ser humano, sus vivencias, sus ciclos. Ahora mismo, mi proceso creativo está anclado en el pasado y el presente; no tanto en el futuro. Quizás con el tiempo cambie, pero por ahora me inspira profundamente la nostalgia, la memoria y la esencia de lo que somos, tanto a nivel individual como en comunidad.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Uno siempre tiene un estilo muy marcado, aunque no siempre lo note. Para mí, más que un estilo definido, lo que realmente importa es la inspiración, y esa inspiración siempre parte del entorno en el que me estoy moviendo. Es como un diálogo con el espacio: me gusta sentirme en armonía con el lugar, adaptarme a la energía del momento.

Me encantan las prendas sueltas, pero sinceramente no siempre priorizo la comodidad; a veces me gusta salir de mi zona de confort, ponerme unos tacones o probar algo inesperado. Mi estilo se transforma según el contexto: si es un evento, me dejo llevar por su atmósfera; si es una ciudad, me inspiro en su estética; si es un clima cálido o frío, adapto mi vestuario a esa sensación. Es un juego de fusión y reinterpretación constante, donde el espacio se convierte en parte de mi expresión.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Haber nacido en Colombia me trae un sentido profundo de conexión con la gente. Ser latinos nos hace muy abiertos a entender nuestras raíces, a generar conversación, a crear comunidad. Es algo que llevamos en la sangre: siempre queremos conectar, compartir historias y construir lazos a través de la expresión, ya sea en la música, la moda o el arte.

Crecí en Medellín, una ciudad que, aunque a veces pueda parecer homogénea, en realidad me ha permitido vivir muchas experiencias y transitar por distintos estilos de vida. He estado en múltiples entornos, lo que me ha dado una perspectiva diversa. Además, Medellín ha sido la cuna de muchos artistas musicales, especialmente en lo urbano, y conocer sus historias me ha inspirado muchísimo. Es una ciudad con una energía creativa muy fuerte, con una cultura que mezcla tradición e innovación, y eso me ha enseñado a ver el arte como una herramienta de transformación y autenticidad.

Al final, creo que crecer aquí ha influenciado tanto mi profesión como mi vida personal porque me ha dado una sensibilidad especial para observar el mundo y, sobre todo, conectar con la esencia de las personas a través de la creatividad.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia, momentos que parecen simples pero que se quedaron grabados en mi mente. Pero particularmente uno de los recuerdos más recientes y especiales fue la primera vez que probé la psilocibina. Es un recuerdo que contiene muchos recuerdos, porque fue un instante que me reconecté con mi esencia y con mi niña interior. Estaba en la playa y sentí que se desbloquearon muchas memorias, como mi conexión con el agua, con el mar, con la arena, con mis sentidos, con el baile, con esa fluidez que hace parte de mí.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Hay dos frases que me han marcado mucho. Una me la dijo una amiga cuando estaba empezando la universidad, y hasta hoy la llevo presente: “Todas las personas somos queridas, todas tenemos luz, pero no con todos conectamos, y no todos pueden ver esa luz en nosotros.”

Desde ese momento, esto me ha ayudado a entender que no se trata de que una persona sea buena o mala, sino de la conexión que se genera con los demás. Todos tenemos luz y sombra, y dependiendo del entorno en el que estemos o de quién nos mire, se percibirá una faceta u otra. Hay personas con las que fluimos naturalmente y otras con las que simplemente no hay conexión, y eso no significa que alguien sea “mejor” o “peor”, eso significa que cada relación es única. Para algunos seremos luz y para otros no. Entender eso me ha dado mucha paz y me ha permitido ver a los demás y a mí misma con más apertura.

El otro consejo es de mi papá. Él siempre me ha dicho que en los negocios lo más importante es conectar con la esencia, la pasión y la motivación. Que el éxito, las ventas y los resultados no deben ser el objetivo, sino la consecuencia de estar alineados con lo que nos mueve de verdad. Si nos enfocamos solo en los números, siempre habrá insatisfacción, porque nunca será suficiente. Pero cuando hacemos las cosas desde la inspiración y el propósito, todo fluye y el dinero llega como parte del proceso, como un intercambio natural de energía.

El consejo que yo daría es nunca tener miedo a explorarnos en profundidad. Puede ser incómodo, pero ahí es donde descubrimos nuestro fuego interior y nuestra esencia. Y cuando conectamos con ella, nos damos cuenta de que ya somos suficientes, de que no nos falta nada. Desde ahí, todo fluye: la vida, las relaciones, la conexión con nosotros mismos y con los demás. Todo tiene sentido.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Quiero que cuando mencionen mi nombre piensen: “ella es lo que ha querido ser.”

Me gustaría que me recordaran en mi estado más auténtico, siendo yo en mi esencia, sin importar en qué etapa de mi vida esté o qué esté representando en ese momento. Soy de contrastes, hoy puedo ser algo y mañana otra cosa, puedo ser luz y sombra, y eso es parte de mí. No busco que todos conecten con lo que soy en cada instante, pero sí que me vean como Andre siendo Andre, en su versión más genuina. Al final, lo importante para mí no es solo cómo me ven, sino cómo me siento conmigo misma. Y si estoy en mi estado más auténtico, eso se reflejará naturalmente.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.