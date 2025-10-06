La moda de mujer parisina también incluye propuestas para hombres en las pasarelas

Modelos presentan las colecciones de Lacoste durante Paris Fashion Week. / EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un buen número de las firmas que están mostrando sus colecciones dentro de la semana de la moda femenina de París, donde se están viendo las novedades de prêt-à-porter para la primavera-verano 2026 hasta el próximo martes, están incluyendo propuestas para hombre igualmente.

Si bien la capital francesa, como Milán, tiene su semana consagrada a las novedades masculinas, en enero y en junio, casas como Lacoste, que ha desfilado esta mañana; Celine, Valentino o Jean Paul Gaultier, han dejado en evidencia también que no tienen ningún reparo en mostrar varios looks para ellos.

Son escasas las propuestas dentro del conjunto de una colección, comparadas con las femeninas, y no se persigue una paridad en este caso, sino comunicar que también ellos pueden apostar por propuestas de la marca en cuestión.

El hombre Celine aparece más bien discreto dentro de la colección diseñada por Michael Rider, con un quinteto de ‘looks’, donde hay chaquetas de perfecta factura, pantalones pitillo y anchos, amplias camisas-blusas de colores o ajustados jerséis, para llevar con calzado tipo Zizi de Repetto o botines.

Alessandro Michele, el responsable de las colecciones de Valentino, por su parte, ha hecho desfilar esta tarde también caballeros, aunque de los ochenta estilismos presentados en pasarela, poco más de una veintena eran portados por ellos.

Se vieron chaquetas cruzadas, pantalones de raya príncipe de gales, blusas con hombreras y la corbata como un accesorio que pretende conquistar al público más joven.

El de Valentino es un hombre más osado que el de Celine; colorista y con el ADN de Michele bien patente, como es costumbre en la histórica firma que creara Valentino Garavani en la década de los sesenta del siglo XX.

Otra firma que ha apostado por un buen número de maniquíes varones ha sido Jean Paul Gaultier y, en concreto, el diseñador que guía a partir de ahora sus rumbos creativos, el holandés Duran Lantink.

Hubo casi sesenta propuestas, de las que alrededor de una veintena eran portadas por hombres, y el más impactante fue un mono que reproducía el cuerpo desnudo masculino, entre ‘looks’ dorados, propuestas de lunares, flores y hasta un conjunto de camiseta y pantalón con motivos de tatuajes.

Rider, Michele y Lantink, fueron así hombres con propuestas para sus semejantes, y que en gran número de ocasiones también podrían ser portadas por mujeres.

Mañana será el turno del que es uno de los desfiles más esperados de esta temporada, el de Chanel.

En él, su nuevo director creativo, Matthieu Blazy, desvelará su primera colección. Lo que se desconoce es si habrá también caballeros en el podio.