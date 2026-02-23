Publicidad

Home

Moda e Industria

“La moda es arte”, el código de vestuario de la gala del MET 2026

El lunes 4 de mayo, los invitados a la MET Gala 2026 inaugurarán “Costume Art”, la exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
23 de febrero de 2026 - 04:15 p. m.
FOTODELDÍA AME9972. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 17/11/2025.- Fotografía que muestra algunos de los trajes que forman parte de la exposición del Costume Institute de primavera de 2026, este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
FOTODELDÍA AME9972. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 17/11/2025.- Fotografía que muestra algunos de los trajes que forman parte de la exposición del Costume Institute de primavera de 2026, este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dress code de gala del MET de este año es Fashion is Art, en español: “La moda es arte”.

La MET Gala, el evento anual de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), se titulará en 2026 ‘Arte del Vestuario’, y explorará la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

“El cuerpo está moldeado por las prendas, y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo”, explicó este lunes el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.

El popular evento se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera, del mismo tema, se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo de ese año hasta el 10 de enero de 2027.

La muestra estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Gala del MET

Moda

MET

La moda es arte

Código de vestuario

Fashion is Art

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.