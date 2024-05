“La moda es una de las mejores formas de expresión”: Jennifer Carolina Boada

Jennifer Carolina Boada creció en Florida, Estados Unidos. / Cortesía Foto: Cortesía

Jennifer Carolina Boada es la bogotana detrás de Distribeauté, una distribuidora de 41 marcas de lujo en el segmento de belleza en Colombia. Es administradora de negocios internacionales de la Universidad de la Sabana y también cuenta con una maestría en neuromarketing e investigación de mercados de la Universidad de Barcelona.

Distribeauté fue creada con el propósito de distribuir perfumes y cosméticos de lujo en los mercados locales de Latinoamérica. Comenzó en 2016 en Panamá y Colombia, y en diciembre 2020 ingresó al mercado de Costa Rica.

Aunque comenzó su vida laboral en farmacéutica, cuenta que le llegó una oferta en el segmento del lujo y belleza y no lo dudó. “Con toda humildad y agradecimiento hacia Dios puedo decir que tengo la oportunidad de trabajar en lo que amo, lo que me llena y me hace feliz. Mi pasión es mi profesión”, dijo. Por eso, la invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de EE.

1. ¿Cuándo eras niño/niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

De niña siempre estuve conectada con la moda porque mi papá era dueño de una empresa de confección, ahí me inspiraba mucho viendo lo que se hacía y pasaba horas mirando las revistas con las tendencias de temporada que traían de otros países. Realmente me hacia feliz ver tantos colores, texturas y formas. Además, me llevaba retazos de tela a la casa para crear outfits para mis muñecas.

Recuerdo que tenía un baulito en el que metía toda la ropa de la Barbie y cuando se la ponía, me aseguraba de plancharla para que se viera lo mas linda y pulcra. También utilizaba los cauchitos del pelo para amarrar los zapatos, que no se perdieran cuando se los quitaba a la muñeca y fuera mas fácil crear los looks cuando jugaba con mis amigas.

También me encantaba jugar con la ropa del clóset de mi mamá y mi abuelita paterna. Mi abuelita tenía un pie pequeño y sus zapatos altos me quedaban casi perfectos, me sentía super poderosa usando sus accesorios. Lo que me hacía feliz es que ella también disfrutaba verme jugar con sus tacones.

Para mí la moda es una de las mejores formas de expresión. Hoy en día pienso que todos los sueños se pueden cumplir, siempre que haya un foco claro. También creo en la ley de la atracción y cuando tienes pasión y trabajas por eso, es difícil que no se cumpla.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda y belleza?

Mi mayor motivación fue imaginarme que podría dedicarme a lo que me hiciera feliz y vivir de eso. Es una bendición tener la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona y que disfruto hacer. Muchas personas piensan que la moda o la belleza son un tema netamente superficial, pero desde mi punto de vista son un arte que genera emociones, que pueden empoderarte, hacerte sentir seguro y feliz. No tiene nada que ver con marcas, es como puedes expresar tu estilo, sentirte elegante, sexy, cómodo o moderno.

3: ¿Cuál es momento que partió en dos su carrera en la industria?

Quizás el momento que partió en dos mi carrera en la industria fue el poder tener la oportunidad, no solo de trabajar en el segmento de belleza y lujo, sino también en belleza de consumo masivo y estética. El entender las motivaciones de compra de diferentes tipos de consumidor, edades y gustos, y trabajar en planes de negocio desde cero es supremamente enriquecedor personal y profesionalmente.

4. ¿Quién es tu ícono de moda?

¡Wow! Tengo muchos, me encantan los estilos de moda de varias figuras desde Lady Di y Audrey Hepburn hasta uno más moderno, pero clásico, como el de Rosie Huntington, o más masculino como el de Marlene Dietrich. Hoy en día tengo varios íconos de moda porque no solo es cómo se visten, es como portan su estilo, eso me inspira mucho.

5. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías...

El mejor atuendo es con el que te sientes segura, bella y empoderada. Procuro vestirme todos los días de esa manera. A veces con zapatos altos; otras veces con blazer y camisas de cuello, que me encantan; y en otros momentos con una sudadera. Además, según el outfit, escojo la fragancia, pero para dar unos ejemplos: si es con un outfit para una cena de noche o una reunión especial me gusta utilizar una fragancia como Carmina de Creed o un Vanilla Powder de Matiere Premiere. Para un día más sport me gusta utilizar fragancias mas frescas como un Ligth Blue de Dolce Gabbana o un Acqua di Gioia de Armani. Si es un día donde quiero vestirme más femenina lo combino con fragancias como Aqua Allegoria Pera Granita de Guerlain o un Gold de Tous.

6. ¿Qué es lo más importante para hacer el lanzamiento de una marca en Colombia?

Desde el punto de vista de mercadeo, entender qué busca el consumidor, saber cómo llegarle y cómo seguir fidelizándolo. La clave es crear experiencias que queden en su recuerdo.

7. ¿Cómo describirías tu estilo?

Moderno, clásico y versátil. Me gustan mucho las camisas de cuello, los pantalones, los blazers y los zapatos altos. Sin embargo, disfruto mucho combinarlos con tenis y probar diferentes estilos.

8. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Todo. El colombiano es trabajador, apasionado, amoroso, familiar, resiliente y valoramos lo que nos rodea. Mi cultura ha influenciado cada paso que doy en mi vida personal y profesional.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Los mejores consejos que he recibido son de mi mamá y papá: “La mayor riqueza es la humildad y tener los pies en la tierra”. Daría el mismo y agregaría: no tengas miedo de hablar, preguntar o hacer, pues son miedos que tú mismo te pones y te limitan.

10. ¿Cuándo mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran?

Espero realmente poder inspirar a las personas.

