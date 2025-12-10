La moda me encontró desde niña y nunca me soltó: Paula Mejía, creadora de ODA

Paula Mejía es la creadora de la marca ODA. / Cortesía Foto: Cortesía

Paula Mejía es una empresaria y creativa colombiana que ha construido un nombre dentro del diseño independiente desde la autenticidad, la visión estratégica y una profunda conexión con las mujeres.

Mejía es la fundadora y directora creativa de ODA Store, una marca que se destaca por su versatilidad y sofisticación, a través de siluetas prácticas, modernas y funcionales.

Desde pequeña, el universo de la moda la cautivó: creció hojeando revistas, observando texturas, analizando cómo se movía la ropa en las mujeres y soñando con dedicarse a esta industria. Con el tiempo transformó ese sueño infantil en un proyecto sólido que hoy impacta a mujeres dentro y fuera de Colombia.

Su presencia en plataformas emergentes, la creación de colecciones con identidad propia y su participación en escenarios como Bogotá Fashion Week y Mujeres Cambiando la Moda han fortalecido su posición como una de las voces jóvenes más interesantes de la moda local.

Mejía combina sensibilidad estética con visión empresarial: escucha a su comunidad, diseña para la mujer contemporánea y trabaja desde un ritmo “vaivén” —como ella misma describe Bogotá— donde la rapidez urbana convive con la introspección creativa. Su propósito es que cada mujer, al usar ODA, se sienta segura, poderosa y auténtica. La creadora responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña?

Desde niña la moda era un sueño para mí. Recuerdo que podía pasar horas viendo revistas, admirando las prendas y todo lo que rodeaba este mundo. Esa niña siempre supo lo que quería, y hoy, cuando la veo en retrospectiva, siento orgullo de haber escuchado su intuición. Ella soñaba con dedicarse a la moda, y hoy soy el resultado de ese sueño que nunca dejé ir.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Siempre sentí una atracción natural por la moda. Desde muy pequeña la ropa me llamaba la atención: cómo transformaba a las personas, cómo contaba historias sin necesidad de palabras. Esa curiosidad constante fue mi mayor motivación. La moda simplemente me encontró desde niña y nunca me soltó.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Alexander Wang. Me encanta su visión urbana, fresca y descomplicada, y la forma en la que logra mezclar comodidad con estética moderna. Su estilo me inspira profundamente.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo ha sido el que usé para mi primer evento de ODA en Bogotá Fashion Week: un set de blazer y falda en tono moca de nuestra nueva colección. Ese look me hizo sentir una verdadera girl boss, segura y dueña de mi momento.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Para mí, lo más importante es que las prendas sean versátiles y que empoderen a quien las usa. Busco que cada pieza tenga un propósito, que funcione en diferentes momentos y que haga sentir a las mujeres fuertes, auténticas y cómodas.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo es versátil, cómodo y empoderado. Me gusta sentirme libre en lo que uso, pero también fuerte y segura. Busco piezas que hablen por mí sin necesidad de exagerar.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar donde naciste en tu profesión y vida personal?

Bogotá, con su diversidad y su ritmo acelerado, ha influido profundamente en mi visión. Es una ciudad de contrastes, con un vaivén constante que inspira dinamismo, movimiento y creatividad. Ese ritmo se refleja en la esencia de ODA.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mi primer desfile: el que gané con Mujeres Cambiando la Moda. Fue un momento que marcó mi camino y confirmó que estaba exactamente donde debía estar.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías tú?

El mejor consejo que me han dado es dejarme guiar por los expertos. Mi consejo sería el mismo: escuchar, aprender y rodearse de personas que sumen y eleven tu visión.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que pensaran?

Me gustaría que pensaran en una empresaria soñadora que trabaja todos los días para empoderar a las mujeres a través de ODA. Una mujer que cumplió sus sueños y que inspira a otras a cumplir los suyos

