¿La prohibición de usar pijamas en el aeropuerto de Tampa era una broma?

5 tips para empacar mejor tu maleta de viaje Foto: Pexels

El Aeropuerto Internacional de Tampa en Estados Unidos se vio obligado a dar marcha atrás luego de anunciar el jueves en redes sociales su intención de prohibir los pijamas en sus instalaciones.

Un mensaje publicado este jueves en la cuenta oficial X del aeropuerto en el estado de Florida afirmaba que “tras la exitosa prohibición de los Crocs”, zuecos de plástico, en el aeropuerto, era hora de prohibir los pijamas.

“Sabemos que esta decisión puede molestar a algunos”, pero “ayúdennos a convertir el Aeropuerto de Tampa en el primer aeropuerto del mundo sin Crocs ni pijamas”, continuaba el mensaje, que llegó a cerca de ocho millones de usuarios.

Ante la indignación que provocó el comunicado, el aeropuerto tuvo que explicar que se trataba de una broma.

“El Aeropuerto Internacional de Tampa comparte regularmente contenido desenfadado y satírico en redes sociales como parte de sus esfuerzos continuos por conectar con sus pasajeros”, declaró un portavoz del aeropuerto a USA Today.

“La publicación sobre la ‘prohibición de los pijamas’ fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte”, añadió.

La vestimenta de los viajeros se ha convertido en un tema recurrente de conversación desde que el Departamento de Transporte lanzó, en el otoño boreal pasada, una campaña sobre “La era dorada de los viajes”.

Entre sus sugerencias, el departamento recomienda vestirse elegantemente al ir al aeropuerto.

“Evitemos llegar al aeropuerto en pantuflas y pijama”, explicó entonces el secretario Sean Duffy en CNN.

Tras la publicación del Aeropuerto de Tampa, Duffy publicó un GIF de la serie de televisión The Office en su cuenta en X con un personaje diciendo “sí”.

