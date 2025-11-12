La reina Letizia deslumbró en China rescatando su vestido viral de tweed fucsia

La reina Letizia preside un homenaje al poeta español Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y celebrado en el Parque Wangjianglou, uno de los lugares emblemáticos de la cultura en Chengdú y donde se concentran todas las especies de bambú de China. /EFE/Casa de S.M. El Rey/José Jiménez Foto: EFE - José Jiménez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Imparables en esta recta final de año, los reyes Felipe y Letizia ponían rumbo a Chengdu el pasado domingo para realizar su primera visita de Estado a la República Popular de China. Casi 24 horas después aterrizaban en el país del sol naciente entre aplausos y un recibimiento con flores y, tras un breve descando para adaptarse a la diferencia horaria, este martes 11 de noviembre han arrancado su agenda de compromisos en un viaje para reforzar y poner de relieve los los lazos políticos, económicos y culturales, además de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El rey ha comenzado la intensa jornada inaugurando el Foro Empresarial España-China en el Hotel Gran Meliá de Chengdu, mientras a esa misma hora doña Letizia presidía en el Parque Wangjianglou -uno de los lugares emblemáticos de la cultura en la ciudad china, un acto conmemorativo en el ‘Memorial Poeta Xue Tao’ por el 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado, uno de los autores españoles más leídos y traducidos en China.

Durante el acto, en el que a su majestad se le ha servido un té al estilo tradicional, se ha leído el poema “A un olmo seco” del poeta sevillano, y dos poemas cortos de Xue Tao “La fiesta de los nueves” y “Peonías”, en chino y en español. Y a continuación la madre de la princesa Leonor ha tenido un encuentro con poetas, escritores y artistas, con los que se ha mostrado de lo más cercana y cómoda.

Demostrando una vez más por qué está considerada una de las ‘royals’ mejor vestidas del planeta, la Reina ha derrochado elegancia y sofisticación con un look ‘reciclado’ sencillamente impecable. El protagonista, un vestido rosa fucsia de tweed de lago midi, cuello redondo, manga francesa y detalle de flecos en puños y cintura, que estrenó en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2024 y que estábamos deseando volver a verle. Un diseño cuyo creador se desconoce, aunque se especula con que podría ser obra de la modista de Zarzuela, en la que Doña Letizia ha confiado en muchas ocasiones importantes.

Apostando por la armonía cromática, y para no ‘eclipsar’ a su impotente vestido, ha completado su estilismo con un abrigo de paño negro de corte oversize, zapatos de tacón kitten al tono, y su infalible bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera -que tiene en varios tonos- en negro.

En cuanto a los complementos, la Reina -con el pelo suelto ligeramente al lado, uno de sus peinados favoritos en los últimos tiempos- ha escogido unos delicados pendientes largos con piedras en colores lila, rosa, naranja y verde de la firma española ‘Dime que me quieres’, además de su inseparable anillo de Coreterno.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.