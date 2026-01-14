La reina Letizia enamora con un impecable traje con el color de la temporada

Los Reyes saludando a la población a su llegada a Valencia. / Cortesía Handout por CASA S.M. EL REY Foto: CASA S.M. EL REY - CASA S.M. EL REY

En un momento especialmente delicado por la gravedad del estado de salud de la princesa Irene de Grecia, y a pesar de que la reina Sofía ha suspendido sus actos oficiales previstos para esta semana para no separarse de su hermana pequeña -cuya vida se iría apagando poco a poco a causa de la enfermedad cognitiva degenerativa que padece desde hace tiempo- los reyes Felipe y Letizia continúan cumpliendo con sus compromisos institucionales y este miércoles se han desplazado a Valencia para visitar en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea la exposición “La transformación de Valencia 1866-2026”.

Una muestra que conjuga arte, literatura y periodismo, y que recoge los 30 grandes hitos de estos años, reflejados en otras tantas ilustraciones y analizados por arquitectos, ingenieros, periodistas y escritores, organizada por el diario “Las Provincias” con ocasión de su 160º aniversario.

Una cita en la que doña Letizia ha vuelto a su ‘uniforme’ predilecto en este tipo de actos y ha apostado por un look ‘working girl’ tras deslumbrar en su última aparición este martes durante la entrega de los Premios Zenda con una preciosa blusa gris de seda con maxi lazada al cuello de la firma Hugo Boss y un pantalón negro de talle alto efecto piernas infinitas.

Un sobresaliente en elegancia que hoy ha repetido, dando una nueva lección de estilo, con un impecable traje de estreno en uno de los colores de la temporada, el berenjena. Un traje de dos piezas formado por un blazer largo y entallado -aunque lo ha llevado desabrochado- con solapas clásicas y bolsillos vistos fontrales, y pantalón de pinzas estrecho ligeramente acampanado en el bajo, que ha combinado con un sencillo suéter negro de punto de cuello alto y botines de tacón sensato, ancho y cuadrado, al tono.

