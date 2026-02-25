La reina Letizia y su estilo ‘working girl’: inspiración para ser la mejor vestida

La reina Letizia recibe en audiencia a una representación del Consejo Español del Cerebro en el Palacio de La Zarzuela. / José Oliva / Europa Press Foto: Europa Press - José Oliva / Europa Press

Nuevo compromiso oficial para la reina Letizia, que después de su viaje exprés de este martes a Huesca para presidir el acto de proclamación del Premio “Creaempresa 2026” en la segunda etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona -una cita que le impidió asistir al homenaje a Irene de Grecia en Madrid, y en la que estrenó un favorecedor look aguamarina compuesto por pantalones de cuadros en tonos verdes y azulados, y un jersey de cashmere verde agua ideales- ha recibido en el Palacio de La Zarzuela a una representación del Consejo Español del Cerebro como muestra de apoyo hacia su labor y hacia las iniciativas que promueven en el ámbito de la salud cerebral.

En clave ‘working girl’ y de nuevo de lo más primaveral celebrando la subida de las temperaturas tras varias semanas marcadas por los temporales y las borrascas en gran parte del país, la reina ha lucido un look de más favorecedor realzando al máximo su silueta gracias a unos pantalones efecto ‘piernas infinitas’ que le sienta como un guante.

Un diseño de Hugo Boss en un precioso verde intenso que estrenó en otoño de 2023 de talle altísimo, corte ceñido a la cintura, y pernera larga y ancha con grandes bolsillos en la parte frontal alargando así su figura visualmente. Lo ha combinado con un cinturón negro y una blusa romántica en color blanco con mangas abullonadas y detalle de pequeñas jaretas en cuello, frontal -tapando la botonadura con un detalle que es pura inspiración- y puños.

Un outfit cómodo a la par que muy favorecedor que ha completado con unos botines negros de tacón bajo cuadrado, y unos pendientes de estreno de cerámica blancos con forma de lágrima y engarce dorado, dando una nueva lección de que la elegancia no está reñida con la sencillez.

No será la última aparición de doña Letizia este miércoles, ya que esta tarde recibirá junto al Rey Felipe VI, también en Zarzuela, al Equipo Olímpico Español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 para felicitar personalmente a Oriol Cardona -medalla de oro en la prueba de esprint masculino de esquí de montaña, primer título olímpico de invierno desde 1972- y Ana Alonso -bronce en la prueba de esprint femenino de esquí de montaña-, y que juntos han logrado otro bronce en relevo mixto de esquí de montaña.

