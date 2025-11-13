La reina Letizia y su impresionante abrigo con flores en su segundo día en China

La reina Letizia y Peng Liyuan, esposa del presidente chino, Xi Jinping, en el recibimiento celebrado en Pekín en la segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China. /EFE/ Chema Moya Foto: EFE - Chema Moya

Segunda e intensa jornada del Viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia a China, que ha servido para confirmar que, sin ningún género de dudas, la reina es la mujer mejor vestida del mundo actualmente. Tras su paso por la ciudad de Chengdu, sus majestades ya se encuentran en Pekín, donde este miércoles han sido recibidos por honores en el Gran Palacio del Pueblo por el presidente de la República Popular, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan.

Después de que escuchar los himnos naciones de ambas naciones, y de que el rey y el jefe de Estado chino hayan pasado revista a las tropas, los padres de la princesa Leonor se han separado para cumplir con sus respectivas agendas.

Y mientras don Felipe ha mantenido un encuentro bilateral con el mandatario chino en el que han firmado nueve acuerdos entre los dos países, doña Letizia y la primera dama han visitado el Centro Demostrativo de Servicios para personas con discapacidad, un referente especializado que sirve como modelo nacional, que cuenta con 24 plantas, y que fue inaugurado en 2021. Una cita muy especial en la que la reina ha mostrado su faceta más tierna con los pacientes más pequeños del centro, derrochando sonrisas y cercanía.

Después, la pareja se reencontró en la Plaza de Tian’anmen, la más importante de China y una de las más grandes del mundo, donde han realizado una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes del Pueblo, que honra a quienes lucharon por la independencia y la libertad nacional.

Sublime, doña Letizia ha escogido para la ocasión uno de sus mejores looks hasta la fecha; delicado, elegantísimo y con guiño al país anfitrión. El gran protagonista, un impresionante abrigo de corte ceñido en color gris perla de inspiración oriental con cinturón a juego y grandes flores bordadas en diferentes tonos de rosa, amarillos y blancos, que pertenece a la colección otoño-invierno 2025 de Carolina Herrera.

Un estreno que tardaremos mucho en olvidar, y que se ha convertido ya en uno de nuestros favoritos, y que ha combinado con maestría con un vestido -también nuevo- en color rosa bebé con cuerpo ajustado, manga francesa y falda midi de vuelo, zapatos de tacón kitten y bolso de pequeño formato de piel en el mismo tono de rosa. Un estilismo que destila romanticismo y sofisticación en clave lady, y que ha completado con un foulard al cuello en un rosa más intenso.

