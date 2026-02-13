La reina Letizia y su original camisa azul de seda: inspiración para los ‘looks’ de oficina

La reina Letizia recibe a una representación de decanos y responsables de Escuelas de Universidades extranjeras este jueves durante una audiencia real celebrada en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. /EFE/ Fernando Villar Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

Nueva jornada repleta de compromisos para la reina Letizia, que tras deslumbrar con su ‘perfecto’ vestido burdeos con falda tableada de vuelo de Carolina Herrera en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024 junto al Rey Felipe VI en el Palacio de El Pardo, ha presidido varias audiencias en solitario en el Palacio de La Zarzuela.

A las 10.00 recibió, en primer lugar, a una representación de la Fundación Claudia Tecglen, enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad, a crear oportunidades reales para las personas que conviven con ella y transformar barreras en oportunidades. A continuación, se ha reunido con representantes de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad que engloba un grupo de patologías visuales que tienen en común la degeneración progresiva del nervio óptico y puede llegar a producir secuelas importantes en la visión. Y por último, a una representación de la Fundación Occident y galardonados de la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra, que reconoce trayectorias destacadas que vinculan la nutrición y la alimentación con la salud.

Actos que han puesto de relieve el compromiso de la reina Letizia con la salud, y en los que ha apostado por un look ‘working girl’ protagonizado por una original camisa de estreno. Un diseño de la firma Antik Batik de seda lavada en un delicado azul celeste, con cuello clásico, manga larga y una llamativa hilera de botones plateados con cierre a presión de lo más rompedora y favorecedora, que además está de rebajas -pasando de los 345 euros originales a 276- y en la web de la marca está disponible también en color burdeos.

Una blusa que a buen seguro le veremos en más ocasiones, y que ha combinado con un pantalón gris de talle ceñido, cierre invisible y bajo de pinzas ligeramente acampanado, y botines de piel negros con tacón cuadrado sensato, apostando por la comodidad y consiguiendo un outfit de lo más inspirador para el día a día.

En cuando al look beauty, doña Letizia ha apostado por un efecto cara lavada con un maquillaje apenas visible, y ha presumido como nunca de canas con su melena -más larga de lo habitual- suelta y lisa.

Esta no será la última aparición de la semana para la reina, que este viernes asistirá junto al Rey Felipe al acto homenaje por el XXX aniversario del asesinato de don Francisco Tomás y Valiente por la banda terrorista ETA en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

