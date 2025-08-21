La ruana con mariposas bordadas que usa Gustavo Petro: así la crearon

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este 15 de agosto. Foto: Presidencia

Una ruana café con grandes mariposas bordadas amarillas, azules y rojas ha sido la prenda que el presidente Gustavo Petro ha elegido para ponerse en varias de sus apariciones públicas y que no ha pasado desapercibida.

La pieza es un regalo que le dio Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, y la gestora social Daniela Assis Fierro.

“La ruana se elaboró para un evento de la Gobernación de Boyacá y la Presidencia de la República, que hicieron en Sotaquirá la semana pasada. Fuimos contactados por el gobernador Carlos Amaya y Daniela Assis Fierro, gestora social, porque querían obsequiarle al presidente una ruana por su significado”, contó Francisco Gómez, cofundador de la marca Tejidos Rebancá, que se encargó de elaborar la pieza.

Vale la pena mencionar que la Gobernación de Boyacá ha obsequia ruanas como símbolo de unión y amistad con el departamento. “Ellos querían una versión especial para el presidente Gustavo Petro", dice Gómez.

¿Cómo se hizo la ruana del presidente Gustavo Petro?

La idea de utilizar las mariposas en la ruana surgió por el uso que el presidente Petro les ha dado y las constantes referencias que ha hecho. “Lo primero que hicimos fue ubicar estratégicamente sobre la ruana las mariposas para ver en qué posición podrían funcionar, dependiendo del movimiento de la persona y la caída de la prenda”, recuerda Gómez.

Tras el desarrollo de los bocetos y la ubicación de las mariposas, el equipo de Tejidos Rebancá comenzó la elaboración de la pieza.

Para crear la ruana personalizada utilizaron paños de lana tejidos y las mariposas se bordaron a mano. “Nos inspiramos en especies de mariposas colombianas para enriquecer el bordado y tener figuras más realista”.

La tela fue tejida en un telar horizontal de cuatro marcos en Iza, Boyacá. “Una vez confeccionada, se corta y se lava para que, al final, pueda ser bordada”.

Vale la pena mencionar que la lana fue hilada a mano por hilanderas de Sogamoso y Firavitoba. “El bordado también se hizo en Iza”, dijo Gómez.

¿Cuánto vale la ruana?

La ruana tiene un valor de $1.200.000, con envío incluido. De acuerdo con Gómez, si a alguien le interesa la misma que ha usado Petro, pueden crearle una igual o “en el color tamaño que quieran o con la cantidad de mariposas que desee. Está a la libertad de la persona”.

¿Qué es Tejidos Rebancá?

Tejidos Rebancá es un taller de moda artesanal que busca investigar, rescatar, valorar y compartir técnicas y oficios textiles ancestrales del altiplano cundiboyacense, como el tejido en telar horizontal, el hilado a mano y la tintura con plantas, así como técnicas provenientes de otras regiones, como el fieltro húmedo y el fieltro seco.

La marca fue creada en 2017 por Francisco Gómez y Silvino Patiño. Trabajan colaborativamente con artesanos tejedores y artesanos hilanderos de Sogamoso, Iza, Firavitoba, Corrales, Beteitiva, Pesca, Tota y Cuitiva, en Boyacá, así como con productores de seda natural en Cauca.

"Nos inspira el campo y los ecosistemas y paisajes boyacenses. Los colores de los jardines de las maestras hilanderas. Las formas de los árboles nativos. Los oficios artesanales y las manos y almas que los resguardan“, contaron los creadores.

Tejidos Rebancá ha participado en Bogotá Fashion Week y en Cali Distrito Moda. Sus piezas han sido utilizadas por figuras como el actor Jason Momoa, reconocido por interpretar al personaje de Aquaman y trabajar en “Juego de Tronos”. Además, sueñan con tener una participación en Milán Fashion Week.

