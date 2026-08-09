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Moda e Industria
09 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.

La sastrería femenina hecha en Colombia, desde la mirada de Faride Ramos

La diseñadora Faride Ramos presentó “Soy Caribe” en la pasarela de Ixel Santa Marta de Ixel Moda, que se realizó en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Hablamos con la diseñadora sobre su amor por la moda, su visión de la mujer caribeña y sus piezas sartoriales.

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Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

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