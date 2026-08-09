09 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
La sastrería femenina hecha en Colombia, desde la mirada de Faride Ramos
La diseñadora Faride Ramos presentó “Soy Caribe” en la pasarela de Ixel Santa Marta de Ixel Moda, que se realizó en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Hablamos con la diseñadora sobre su amor por la moda, su visión de la mujer caribeña y sus piezas sartoriales.
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