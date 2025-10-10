La sensualidad, según Hermès

Imagen de referencia. /Thibaud Moritz / AFP Foto: AFP - THIBAUD MORITZ

Hermès presentó una colección fiel al legado ecuestre de la marca, y con aires de libertad y sensualidad femenina, en la Semana de la Moda de París.

Esta nueva colección primavera-verano 2026, firmada por Nadège Vanhée, se inspira en los paisajes de la Camarga francesa, en el sur del país, según dijo la diseñadora a la prensa.

“Quería aportar un toque mucho más bohemio a la equitación, dar la impresión de que montar a caballo también puede ser sinónimo de dejarse llevar, de libertad y de un pequeño toque de éxtasis”, explicó la estilista francesa, al frente de las colecciones femeninas desde 2014.

Bridas, arneses y hebillas estructuran vestidos ajustados, chaquetas cortas y gabardinas. Los brasier de cuero o acolchados se llevan con faldas o bermudas largas, también de cuero.

El cuero es más libre esta temporada, afirmó Vanhée, “como un caballo salvaje”, evocando “la idea de una mujer mucho más segura de su sensualidad”.

Todo ello en una paleta de marrones, tabaco, arena, beige, blanco y negro, con toques de rojo vivo y azul intenso.

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7 % en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, el director del grupo de lujo, Axel Dumas, mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.