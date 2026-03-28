Lady Gaga cumple 40 años: siete de sus looks más memorables

Lady Gaga impactó con un estilo gótico-dramático, destacando un vestido negro de plumas diseñado por Matières Fécales en la alfombra roja. EFE/EPA/JILL CONNELLY Foto: EFE - JILL CONNELLY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 28 de marzo, Lady Gaga alcanza la cuarta década de una vida dedicada a la metamorfosis. Su impacto en la industria se entiende como una reconfiguración radical del vínculo entre el pop y la imagen.

Desde el fenómeno de Poker Face y Bad Romance, cuando su estética comenzaba a consolidarse como un manifiesto, Gaga dejó claro que su propuesta no iba a limitarse a acompañar la música, sino a expandirla.

Cada aparición pública y cada alfombra roja han funcionado como capítulos de una misma premisa, donde la moda no ilustra a la artista, sino que la construye y la proyecta hacia nuevas fronteras culturales.

La moda como lenguaje y performance

Desde sus inicios, la artista entendió el vestuario como una extensión de su cosmogonía creativa. Su aparición en los MTV Video Music Awards de 2009 con el encaje rojo de Alexander McQueen marcó un punto de quiebre al usar una máscara que cubría su rostro, coronada por una estructura dramática que desdibujaba su fisonomía humana.

Gaga no eligió a McQueen al azar, el diseñador representaba un estilo disruptivo caracterizado por su habilidad para fusionar la belleza con lo grotesco, una visión que ella compartía plenamente.

El enfoque alcanzó una nueva dimensión en 2010 con el icónico vestido de carne de Nicola Formichetti, una pieza que, más allá de la polémica, consolidó su capacidad para emplear lo textil como un comentario político sobre la cosificación.

Como explica la estratega de marca Juliana Pedraza, el éxito de estos hitos radica en el equilibrio entre el shock y la coherencia conceptual, mientras el impacto visual genera una conversación inmediata y masiva, es el trasfondo narrativo lo que evita que la propuesta sea efímera y permite que el mensaje trascienda en el tiempo.

En ese punto, el estilismo se convertía en una acción artística total, donde el cuerpo y el objeto operaban como una sola unidad, consolidando la capacidad de la cantante para emplear lo textil como comentario político sobre el poder de la carne en la cultura del consumo.

Un año después, en los Grammy 2011, llevó esta lógica al extremo al emerger de un contenedor traslúcido en forma de huevo. En este punto, el estilismo se convertía en una acción artística total, donde el cuerpo y objeto operaban como una sola unidad.

Sin embargo, tras esta espectacularidad, se percibía la moda como armadura. A lo largo de su trayectoria, y especialmente al gestionar su diagnóstico de fibromialgia, un síndrome crónico caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga extrema y trastornos del sueño, las estructuras rígidas y los volúmenes arquitectónicos le han servido como un refugio visual.

Como señala Pedraza, “no se trata de simples cambios de ropa, sino de una gramática visual profundamente consciente sobre la fama y el control creativo”. En ese sentido, Gaga encarna las ideas utilizando el diseño como una herramienta de resiliencia y protección que le permite separar su “ser privado” del ícono público.

Este ejercicio de despojo alcanzó su punto máximo con su protagónico en 2018, Nace una estrella. En la película, la cantante se desprendió de las pelucas y el maquillaje para presentarse “al natural”, con una vulnerabilidad técnica que desafió la imagen hiperproducida que el mundo conocía de ella.

La transición también fue una declaración de principios, donde demostró que su identidad está en una autenticidad capaz de sostenerse por sí misma.

Democratización de la vanguardia

Esta evolución no se ha limitado a las prendas. A medida que Gaga avanzaba hacia su madurez, entendió que su legado visual debía ser accesible.

La creación de Haus Labs, la marca de cosméticos de alta gama, vegana y libre de crueldad animal, fue la formalización de su filosofía de que el maquillaje es una extensión del diseño de personajes.

Al enfocarse en la “belleza limpia” y biotecnológica, Gaga trasladó su interés por la innovación matérica a la piel de sus seguidores, pues para ella, el rostro es el escenario final de la performance, y su marca se ha convertido en el vehículo para que cualquier persona pueda replicar esa libertad creativa sin necesidad de una alfombra roja.

Este compromiso con la democratización se refleja también en su rol como curadora de talento emergente. A diferencia de otras figuras, la artista ha desplazado el valor de la moda desde la etiqueta hacia el discurso. Al integrar piezas de graduados de escuelas de diseño y firmas independientes en sus giras y redes sociales, actúa como una incubadora cultural, permitiendo que voces jóvenes dicten las reglas de la estética pop junto a ella.

Su incursión en el cine también ha inyectado una nueva capa de complejidad a su armario. Durante la promoción de House of Gucci, Gaga adoptó una estética de “viuda negra italiana” que borraba las fronteras entre ella y Patrizia Reggiani.

Recientemente su participación en el universo de Joker trajo de vuelta un “caos” visual más oscuro y psicológico, integrando elementos de sastrería desestructurada y maquillaje corrido que conversan con su pasado en The Fame Monster.

Esta transición hacia el cine ha refinado su relación con el lujo, su aparición en los Golden Globes 2019 con un diseño azul de Valentino, inspirado en el que usó Judy Garland en 1954, marcó una madurez donde la referencia histórica sustituye el choque de provocación.

Ese mismo año, en la Met Gala, ejecutó una performance de cuatro actos en plena alfombra roja, una secuencia que, desde el fucsia voluminoso hasta la lencería minimalista, encapsuló la esencia del concepto camp, es decir, el exceso, la ironía y la autoconciencia sobre su propio estatus de leyenda.

Legado de identidad y cultura

En años recientes, Gaga se ha adaptado a contextos globales de alta visibilidad. Durante su participación especial en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny, la cantante presentó una propuesta estética cargada de intención.

El vestuario, un diseño azul celeste de Luar, del diseñador dominicano-estadounidense Raúl López, no fue casualidad. La incorporación de una Flor de Maga en su cabello funcionó como un código visual de respeto hacia la identidad latina del show, demostrando que su estilo actual no busca la provocación por sí misma, sino la conversación directa con el entorno y las raíces de sus colaboradores.

Hoy, su impacto en la sostenibilidad sigue siendo el pilar de su legado futuro. Al desdibujar las fronteras entre lo masculino y lo femenino, Gaga ha planteado la moda como un territorio de libertad absoluta.

En esta cuarta década de vida, la artista ha comenzado a integrar procesos de bajo impacto ambiental y textiles biodegradables, enviando un mensaje a una industria en crisis, donde el verdadero propósito debería estar fundamentado en la consciencia planetaria. Su trayectoria evidencia que, aunque las tendencias son pasajeras, la construcción de una identidad coherente es lo que permite que una artista no solo sobreviva al tiempo, sino que también lo defina.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.