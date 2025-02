Lanzan colección de ropa de “Las mujeres ya no lloran World Tour” de Shakira

Esta es una de las piezas de la colección para la gira de Shakira. / Cortesía Ostu Foto: Cortesía Ostu

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ostu, antes conocida como Facol, anunció que fue elegida como la tienda oficial del merchandising en Colombia de la gira Las mujeres ya no lloran, de Shakira.

De acuerdo con el informe Music Merchandise Demand | Who, What, and Where, se estima que el mercado global de merchandising alcanzará los US$16,3 mil millones en 2030.

Ana María Abril, gerente de marca Ostu, aseguró que el merchandising oficial de la gira “captura la energía vibrante y la esencia única de Shakira, representando su autenticidad. Cada prenda ha sido diseñada con detalles que reflejan los icónicos elementos de su música y estilo. Los colores, estampados, buscan conectar emocionalmente con los fans, ofreciendo un tributo visual y tangible a los himnos que han marcado generaciones”.

La colección cuenta con 10 referencias e incluye camisetas y hoodies. En cuanto a la paleta de colores predominan el negro, blanco, gris medio y rosa.

Con la alianza, otorgada por Páramo Presenta y Live Nation, que celebra la fusión entre la música y la moda, se espera la venta de más 20.000 unidades.

¿En dónde conseguir la colección?

La colección estará disponible por tiempo limitado en las tiendas físicas de la marca en todo el país y en su plataforma de comercio electrónico, así como en el “Shakiverso”, un espacio creado para los seguidores de Shakira.

Barranquilla: 14, 15 y 16 de febrero.

Horario: 3:00 p. m. a 11:00 p.m.

Ubicación: en el malecón - Puerta de Oro.

Medellín: 14, 15 y 15 de febrero.

Horario: 11:00 a. m. a 10:00 p. m.

Ubicación: Parque de los Pies Descalzos

Bogotá: 21, 22 y 23 de febrero.

Horario: 11:00 a. m. a 10:00 p. m.

Ubicación: plaza de los alfiles, en el centro comercial Gran Estación.

“La gira no es solo una serie de conciertos; es un homenaje a la trayectoria icónica de Shakira, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Este tour representa un viaje emocional a través de los himnos que han definido generaciones, llevando un mensaje de empoderamiento y conexión global. Nos enorgullecemos de formar parte de esta experiencia única, ofreciendo a los fans la posibilidad de llevar consigo un recuerdo que captura la magia del evento”, agregó la marca colombiana.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.