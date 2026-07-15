Lanzan convocatoria para apoyar a diseñadores y marcas colombianas: así puede participar

Encajes S. A. es una de las empresas textiles nacionales que exporta a China. / Imagen de referencia - Jose Vargas Foto: Jose Vargas

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La empresa textil Fabricato, con más de 106 años de historia y una de las grandes protagonistas del desarrollo textil colombiano, lanzó Colectivo Fabricato, una iniciativa desarrollada en alianza con Código Malva para formar e impulsar a la nueva generación de diseñadores y marcas colombianas.

La convocatoria está dirigida a marcas y diseñadores colombianos con menos de diez años de trayectoria que quieran desarrollar una propuesta utilizando textiles Fabricato.

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“En Colombia no falta talento; lo que muchas veces faltan son oportunidades para que ese talento se conecte con la industria. Colectivo Fabricato nace para acortar esa distancia y demostrar que, cuando se unen la creatividad, la formación y la empresa, toda la cadena productiva se fortalece”, dijo Marcela García, gerente de mercadeo de la textilera.

¿Qué es Colectivo Fabricato?

Es un laboratorio experiencial para impulsar el talento emergente, conectar a los nuevos creadores con la industria y fortalecer el sistema moda colombiano desde la creatividad, la innovación y la visión empresarial.

¿Cómo se hará el concurso?

Tras el cierre de la convocatoria nacional, Código Malva (empresa fundada por Pilar Luna, Martha Lucía García y Marta María Jiménez, que durante la última década ha acompañado a marcas, diseñadores, empresarios y emprendimientos en procesos de branding, comunicación estratégica, relaciones públicas, posicionamiento, formación y fortalecimiento empresarial) y Fabricato realizarán preselección de los inscritos y quienes cumplan los requisitos entrarán a una primera fase del concurso, la etapa de la “caja misteriosa”.

Después, los concursante recibirán una caja sorpresa con insumos de la textilera para desarrollar un “look” original de máximo cuatro prendas.

El jurado, conformado por Pilar Luna, periodista especializada en moda; Danilo Cañizares, consultor de moda; Franklin Ramos, asesor de imagen; Daniela Riaño, stylist, y María Luisa Ortiz, diseñadora de moda, evaluarán las propuesta y seleccionarán las 45 más destacadas.

¿Cuáles serán las categorías para los interesados?

Las tres categorías que estarán en concurso son: casual-formal, streetwear y vanguardia (Avant-garde).

¿Qué viene después?

Luego, se seleccionarán doce finalistas (cuatro por cada categoría), quienes tendrán que hacer una cápsula con cinco looks para ser evaluados posteriormente por el jurado.

Las telas se podrán elegir del catálogo de la textilera que estará disponible y podrán intervenirlas como quieran.

Finalmente, del grupo de los doce, saldrán las tres propuestas ganadoras, una por cada categoría.

Cada uno de los ganadores recibirá como premio mil metro de tela Fabricato para producir su próxima colección.

Además, los tres ganadores recibirán una asesoría especializada en temas de comunicación por parte de Código Malva.

De acuerdo con las marcas, Colectivo Fabricato pretende ser una plataforma para que el talento colombiano encuentre oportunidades reales de crecimiento, impulse la creación de nuevas empresas, fortalezca la industria nacional y contribuya a la generación de empleo en uno de los sectores más representativos de la economía creativa del país.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este 17 de julio y a través del canal oficial de Colectivo Fabricato.

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