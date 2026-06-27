Las 10 mejores camisetas del Mundial 2026: ¿cuáles son y por qué destacan?

Las mejores camisetas del Mundial 2026. Foto: Eder Rodríguez

Una camiseta de fútbol ya no es solo una camiseta. Es identidad, nostalgia y moda. Cada lanzamiento despierta conversaciones, agota existencias en cuestión de horas y convierte una prenda deportiva en un objeto de deseo dentro y fuera de la cancha. Por eso, en el Mundial de 2026, las camisetas son mucho más que el uniforme de una selección: son protagonistas de tendencias globales como el “blokecore”, el “soccercore” y el “fanwear”.

“Lo que alguna vez fue únicamente funcional terminó convirtiéndose en un símbolo cultural y de pertenencia. Los...