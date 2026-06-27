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Las 10 mejores camisetas del Mundial 2026: ¿cuáles son y por qué destacan?

Una camiseta puede durar 90 minutos en la cancha, pero permanecer durante décadas en la memoria de los aficionados. Esa es la apuesta de los diseños del Mundial de 2026.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
27 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Las mejores camisetas del Mundial 2026.
Las mejores camisetas del Mundial 2026.
Foto: Eder Rodríguez

Una camiseta de fútbol ya no es solo una camiseta. Es identidad, nostalgia y moda. Cada lanzamiento despierta conversaciones, agota existencias en cuestión de horas y convierte una prenda deportiva en un objeto de deseo dentro y fuera de la cancha. Por eso, en el Mundial de 2026, las camisetas son mucho más que el uniforme de una selección: son protagonistas de tendencias globales como el “blokecore”, el “soccercore” y el “fanwear”.

“Lo que alguna vez fue únicamente funcional terminó convirtiéndose en un símbolo cultural y de pertenencia. Los...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

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Ricardo Cortes(51929)Hace 36 segundos
En serio la de Colombia entre las más bonitas?
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