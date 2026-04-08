Las 15 marcas de moda colombiana que ahora se venderán en Nueva York

15 marcas de moda colombiana en Nueva York. / Cortesía Inexmoda Foto: Inexmoda

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Quince diseñadores y marcas colombianas estarán en SoHo, en Nueva York, para fortalecer la presencia de la moda local en espacios internacionales.

Inexmoda y The Canvas, plataforma de retail ubicada en el barrio SoHo de Nueva York, hicieron una colaboración en la que se incluye la presentación de una colección curada que estará disponible esta temporada en la tienda de The Canvas, con una propuesta que reúne talento emergente y consolidado.

“La iniciativa pone en evidencia la creatividad, la artesanía y el potencial global de las marcas colombianas, al tiempo que busca abrir nuevas oportunidades de inserción comercial en mercados internacionales”, explicaron desde Inexmoda.

El proyecto también incluye un evento de lanzamiento que se realizará el próximo martes 14 de abril en la sede de The Canvas en Soho, en donde estarán personalidades de la industria de la moda, así como a figuras del ecosistema creativo y artístico de Nueva York, en un espacio para visibilizar la llegada del diseño colombiano al mercado estadounidense.

“La internacionalización del sistema moda de Colombia no es un objetivo de corto plazo; es una estrategia estructural orientada a consolidar nuestra industria en el escenario global. Esta alianza con The Canvas en Nueva York representa un paso decisivo hacia la construcción de relaciones de largo plazo, en las que el talento colombiano interactúa de manera competitiva con uno de los mercados más exigentes del mundo. No se trata únicamente de visibilidad: se trata de posicionamiento estratégico y de la creación de oportunidades sostenibles para nuestras marcas”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Por su parte, Devin Gilmartin, CEO de The Canvas, aseguró que, “a través de esta iniciativa, ofrecemos un ejemplo replicable de nuestra misión: que la colaboración a gran escala y de largo plazo entre naciones es esencial para el desarrollo de la industria de la moda y su integración en conversaciones más amplias sobre internacionalización, diplomacia comercial y éxito colectivo”.

Además, mencionó que siguen “comprometidos con alianzas con instituciones como Inexmoda debido a nuestra capacidad de proporcionar infraestructura que permita oportunidades de crecimiento sostenible para que las marcas tengan éxito a nivel internacional”.

¿A qué categorías pertenecen los diseñadores?

La selección de diseñadores abarca diferentes categorías, entre ellas ready-to-wear, accesorios y diseño contemporáneo.

Los consumidores también tendrán acceso a piezas que integran tradición artesanal, identidad cultural y una visión moderna del diseño.

¿Quiénes son las marcas participantes?

Las marcas y diseñadores participantes son:

Roszuar. Bibiana Hernández. Bemonocromo. Viviana Ramírez. Ruedo. Johanna de la Cruz. A Lot Studio. A Modo Mio. Solua for People. Ale Ardila Studio. Ángela Jaramillo. Loreta Pandereta. Marmolejo. Inmaculada. Wear Kynd.

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