Las tendencias en uñas para las fiestas de fin de año

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fiestas y celebración permiten que el brillo sea el protagonista. Los tonos cálidos, los metálicos y los dorados son reflejos del ambiente decembrino.

En esta temporada, Masglo presentó dos tendencias protagonistas que capturan la esencia de la celebración: Goldy Christmas y Berry Christmas, dos propuestas llenas de luz, color y sofisticación que reinterpretan la belleza navideña con un toque contemporáneo.

El dorado nunca pasa de moda, pero este año se renueva en una versión más suave, cálida y refinada. La tendencia Goldy Christmas se inspira en la luz de las velas, los destellos del champán y la calidez de los abrazos decembrinos.

Por eso, en las uñas estarán presentes los tonos cálidos y suaves inspirados en el efecto glaseado, inspiradas en las icónicas Glazed Nails una tendencia que se ha consolidado por su acabado perlado y pulido en su nueva versión con una paleta acogedora para la temporada con colores como caramelo, latte claro, café moka, burdeos, rojo cereza, rosa palo o chocolate logran ese brillo elegante y envolvente que combina con cualquier outfit festivo.

Para quienes prefieren un look más audaz, Berry Christmas es la tendencia perfecta. Inspirada en los frutos rojos y el espíritu vibrante de las fiestas. Los tonos cereza, vino y burdeos son protagonistas, aportando calidez y energía.

En las uñas, el efecto fascinante es el aliado perfecto: su brillo camaleónico, con reflejos que cambian según la luz, complementa los tonos rojos intensos y agrega un toque de magia al look final.

“El efecto fascinante transforma cualquier tono en una joya. Es ideal para las fiestas porque da un acabado elegante, con reflejos que parecen hechos de luz. Perfecto para quienes quieren destacar con sutileza”, afirma Lina Valderrama, experta en uñas de Masglo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.