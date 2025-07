Lauren Sánchez Bezos, comprometida con el corsé

Lauren Sanchez Bezos y Jeff Bezos. /EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ahora que ella y Bezos han hecho oficial su unión, y que la espuma y el fervor que rodearon la boda que atrajo al mundo se han disipado (en cierto modo), también se ha cimentado su afiliación a esa prenda.

La formalización comenzó en la fiesta prenupcial, cuando Sánchez Bezos lució un vestido de alta costura de Schiaparelli sin hombros tan ceñido a la cintura que parecía poco más que un frasco de perfume vintage. Alcanzó su apogeo en la ceremonia nupcial, con un vestido de Dolce & Gabbana que estaba cubierto de encaje transparente en la parte superior, pero estaba tan moldeado del pecho hacia abajo que esculpía su cuerpo en el ideal platónico de una curva de sirena de marfil.

Y remató al día siguiente, en la fiesta posnupcial con temática de pijamada para la despedida de la pareja, con un vestido rosa con escote palabra de honor de Atelier Versace que empujaba los pechos de Sánchez Bezos hacia allá y estiraba su cintura hacia aquí.

En muchos sentidos, la inclinación de Sánchez Bezos por una prenda restrictiva que se asocia más con monarcas y cortesanas se ha convertido en un símbolo de los sentimientos complicados e imposibles de ignorar que su relación, y la propia boda, han engendrado. Sentimientos arraigados en estereotipos ancestrales sobre el feminismo, la riqueza, la clase social, la promoción de la mujer y el aspecto que tiene todo ello. O el aspecto que debería tener.

Pocas veces el estilo de una mujer ha dado tanto que hablar. Por cada corpiño que Sánchez Bezos se ha puesto, han llovido críticas. “Inapropiado”, chillaron muchos comentaristas en internet después de que llevó un vestido carmesí de Rosario con hombros descubiertos y corsé para la cena de Estado de Japón en 2024.

Megyn Kelly fue aún menos diplomática en su pódcast después de que Sánchez vistió un traje pantalón blanco de Alexander McQueen con un corsé blanco de encaje debajo a la ceremonia de investidura del presidente Trump en enero. “¡Parecía una prostituta!”. dijo Kelly. “¡Parecía una cualquiera!”.

Incluso Katie Couric se pronunció tras la publicación de la boda en Vogue: “Vulgar”, decretó.

Y sin embargo, a Sánchez Bezos no parece importarle.

Se ha negado a ajustarse al arquetipo de la recatada mujer WASP de clase alta. La bomba Sophia Loren fue su inspiración nupcial, no la socialité que inspiró a Capote Babe Paley.

No parece que coleccione Birkins de Hermès (aunque llevó una Kelly a uno de sus actos previos a la boda) ni que almuerce con zapatos de salón de color beige y negro de Chanel. No se envuelve en cachemira de Loro Piana ni se decanta por The Row. No parece que Babe Paley, Jackie Kennedy, Annette de la Renta o Ann Getty sean sus modelos a seguir. No va a mostrar su riqueza con sigilo.

Su atuendo preferido, citando a Fernando Garcia, de Oscar de la Renta y Monse, quien vistió a Sánchez Bezos tanto para la Gala del Met como para su muy ridiculizado vuelo al espacio Blue Origin solo para mujeres, es “sexy”. O “sexy y adinerada”.

Las teorías sobre por qué, exactamente, abundan.

Quizá la fidelidad al corsé sea en realidad una declaración feminista. Esta es una opinión.

Quizá sea un rechazo a seguir las viejas reglas del juego y una insistencia en que una mujer puede vestirse con ropa que deje al descubierto su cuerpo, pero también ser seria.

Joanna Coles, directora creativa y de contenidos de The Daily Beast, lo intentó en el pódcast del sitio tras la inauguración. “La semana pasada sentí que no había apreciado lo suficiente los pechos de Lauren Sánchez”, dijo. A continuación, calificó el estilo de Sánchez Bezos de “apuesta por la libertad femenina”.

Bueno, es posible. Pero Sánchez Bezos nunca se ha enmarcado como una pensadora feminista. (Sí afirma ser una activista climática, una postura que tiene sus propias complicaciones dadas las emisiones de carbono del superyate de su marido). Y ha sido bastante franca sobre su disposición a sufrir por la moda.

“Respirar”, dijo Garcia que bromeó Sánchez al probarse su atuendo (muy encorsetado) de la Gala del Met, “está sobrevalorado”. Dada la actual lucha por el control del cuerpo de las mujeres, eso ya no tiene tanta gracia. Considerar su amor por el corsé como una declaración feminista puede ser una ilusión, como la del grupo Free Melania, quien interpreta su propia política en el vestir de la primera dama.

Lo más probable es que su característico look sea una trompetilla dirigida a los piadosos puritanos de la multitud. La gente la mirará y juzgará pase lo que pase, pero Sánchez Bezos no está en deuda con nadie más que con su propio gusto.

Como dijo a Vogue en 2023: “Siempre me ha parecido interesante que la gente diga: ‘Bueno, Lauren, sin duda te vistes más para los hombres’. En realidad me visto para mí misma”.

De hecho, puede que sea el modelo de moda perfecto para estos tiempos trumpianos. Encarna exultante el fin de cierta norma cultural —o al menos de su apariencia— al desbordarse de un corsé.

c. 2025 The New York Times Company

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.