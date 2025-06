Lina Cantillo: una colección de moda se debe hilar, descubrir y sentir

Lina Cantillo. / Cortesía Foto: Cortesía

Lina Cantillo es una diseñadora barranquillera con más de 25 años de carrera, que se ha destacado por rediseñar el armario masculino. Su trabajo es reconocido por un ADN que combina la influencia italiana con sus raíces culturales colombianas.

“Reconocida por su impecable sastrería y su enfoque artesanal, la firma celebra la identidad del hombre auténtico, sofisticado y libre, a través de piezas que narran historias culturales con carácter y elegancia”, explican desde su marca homónima.

En Cali Distrito Moda presentó “Newstalgia”, un homenaje a la tradición masculina desde una mirada contemporánea, íntima y poética.

“Inspirada en la nostalgia como fuerza creadora, esta colección propone un viaje emocional entre la sastrería europea clásica y la sensibilidad caribeña que define el ADN de la firma. Cada prenda es un manifiesto de individualidad: piezas que no disfrazan, sino que declaran, que no siguen patrones, sino que los reescriben”, afirman.

Las siluetas—fruto de una búsqueda minuciosa en el “laboratorio” de la sastrería—se presentan en una paleta de colores atemporales y evocadores: neutros, cobres, cereza, camel, azules profundos y verdes que remiten a la memoria y a los paisajes interiores. Los materiales fueron cashmere, flanel, algodón egipcio, gamuza y cuero trenzado.

Lina Cantillo responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Sigo siendo la misma niña, soñando y creando con la moda. Desde chiquita siempre me gustó la moda y supe lo que quería. Siempre fue la moda, ser costurera. Prefiero seguir siendo la misma chiquitina.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Los dibujos que hacía mi papá cuando yo estaba en el colegio y me ayudaba a pintar. Sin embargo, hace poco me enteré que mis ancestros llegaron desde Líbano y Francia por Puerto Colombia, Atlántico, vendiendo botones y textiles de lujo. Es decir, la moda está en mi ADN.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

¡Dios, tengo tantos! Domenico Dolce y Stefano Gabbana firmaron mi tesis en Milano y eso fue muy especial para mí, pero mi ícono es Alexander McQueen, porque era un artista, un maestro. McQueen cortaba a mano alzada, dibujaba, creaba, expresaba sus sentimientos por medio del diseño.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo, todos. El único que me hizo falta fue el de novia. Eso me pasa por comerme el postre antes de la sobremesa (risas).

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Tener una historia que contar y luego hilarla, descubrirla y sentirla.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Limpio, sensual, claro e individual. Es un pequeño lienzo si lo miro con esas características.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

En Barranquilla me quedo. Barranquilla es una cuna de grandes creaciones. Creo que es como lo que emana a la tierra: alegría, felicidad y la forma en la que vivimos, hace lo que somos. Son una serie de ingredientes, no solamente de mi ciudad, sino un país pujante, un país que lucha. Eso es lo que nos hace.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

El nacimiento de mis dos hijos. Esos son mis recuerdos más preciados, porque hoy en día son el motor de mi vida.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Consejos me los han dado todos, solo que no les he parado bolas. “Pórtese bien”, pero nunca hice caso. Cuando yo le decía a mi papá: “¿Qué quieres que te regale de Navidad?“, me decía “Me regalas un peluquín, por favor. De todo el pelo que me has hecho caer”. Siempre era muy sagaz y el mejor consejo que puedo aceptar es la calma.

Todos los días trabajo por tener calma.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

En la fortaleza de un ser humano.

