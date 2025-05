“Lo más importante para crear una colección es la sensibilidad”: Jorge Duque

Jorge Duque Vélez, el diseñador de moda colombiana encargado de inaugural BFW 2025. / Cámara de Comercio de Bogotá Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Jorge Duque Vélez presentó su colección “Gabinete de curiosidades latinas”, en Bogotá Fashion Week (BFW). Un manifiesto visual que resignifica el vestuario como un archivo emocional y social, donde cada prenda cuenta una historia de resistencia, belleza, devoción o trauma.

La colección estuvo compuesta por siluetas exageradas, corsetería anatómica y una paleta que oscila entre el blanco y negro ajedrezado y destellos de oro incandescente, tejen una narrativa de contrastes.“Esta colección es un mapa emocional de lo que somos: nuestras heridas, nuestra belleza falaz, nuestra devoción mestiza”, señala el diseñador.

Así las cosas, las prendas evocan el mestizaje de las calles, el sincretismo religioso y la transformación de materias primas por medio de la marroquinería, el bordado, la costura y el tejido. “No se trata solo de ropa, se trata de lo que esa ropa dice de nosotros como sociedad y como cultura que ha sabido sobrevivir, reinventarse y sublimar el dolor en belleza”, agrega.

Invitamos al diseñador Jorge Duque Vélez a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

Cuándo eras niño, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

No recuerdo qué me motivó. Empecé a coser desde muy joven, pero tampoco sabía ni siquiera cuando cosía, qué era la moda. Es una cosa orgánica, me considero un constructivista. Siento que soy un proceso constructivo. Desde el punto de vista filosófico, el constructivismo es recoger y armarse, y yo soy armado.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Un día un director de cine me dijo: “oye, tú debes hacer un taller de moda” y yo le respondí: “Ay, sí, qué divertido y empecé”. Y, hoy, más de 20 años después, mira en dónde estoy.

¿Quién es tu ícono de moda?

Mi ícono personal e íntimo es mi mamá, porque es la mamá de uno la persona que lo forja, es como el martillo que hace tu vida. Ella me enseñó a no tener pena, no tener vergüenza me enseñó a ser y a salir adelante, a decir poemas, a que me amara, a que me hiciera respetar, a que me aceptara como soy, a que me aceptara. Mi mamá me dio todas las herramientas de mi vida. Cuando yo la veía vestirse, para mí era la cosa más bien vestida del mundo. Hoy lo puedo dudar, Pero mi ícono de moda, de vida, es ella.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Unos jeans y unos tenis. Me encantan las Vans. Es lo que visto siempre. Me hacen la vida fácil y cómoda. Cuando creo moda, estoy creando mundos imaginarios, a los que ni siquiera yo pertenezco.

¿Cómo describirías tu estilo?

Relajado.

¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Sensibilidad, eso es lo más importante.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en Manizales, pero fui criado en Medellín Es toda mi influencia, es el primer retrato de mi vida.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Los recuerdos se cambian a medida que pasa la vida, por eso me pasan varios. Yo tengo 50 años y mi recuerdo más preciado en este momento es haberle dicho a mi papá antes de morir que le agradecía la vida que me había dado. En este momento ese es mi recuerdo más preciado.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo que me han dado es: “no joder, no joder y no joder”, y el que le dio a la gente es: “no joda, no joda y no joda“.

Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Me gustaría que la gente pensara en que disfruté la vida, porque es muy corta y hay que disfrutársela.

