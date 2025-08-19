Lo que más se vende en cosméticos en Colombia y las cifras que deja

Imagen de una de las tendencias de maquillaje que propuso Colombiamoda. / Cortesía Atenea Foto: @sebasmorenoph

Durante el primer semestre del 2025, el segmento de belleza y cuidado personal presentó un crecimiento positivo de 16 % en ventas al exterior, con un total de US$177 millones, de acuerdo con cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI.

Vale la pena mencionar que, para el cierre de 2024, el segmento de belleza y cuidado personal superó los niveles prepandemia, con un total de US$3.279 millones.

“El sector ha mostrado una recuperación post-pandemia significativa con un incremento de 16 % en ventas en 2024, superando los niveles de 2023. La resiliencia del sector y los consumidores se manifiesta, a pesar de los altos niveles de inflación de los últimos dos años. Hemos visto un comportamiento significativo en ventas internas y externas”, dijo Yeili Rangel, directora de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI.

De acuerdo con datos de la ANDI, en 2024 cada colombiano gastó, en promedio, $250.000 al año en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar. En total, 74 % de los hogares colombianos son consumidores de productos cosméticos.

Las categorías más vendidas en este segmento fueron los productos de consumo masivo, con US$2.015 millones; seguidos por los productos de cuidado facial (US$472 millones), perfumería (US$454 millones), productos de cuidado capilar (US$447 millones) y productos de cuidado personal masculino (US$393 millones).

Por su parte, las categorías que están experimentando un mayor crecimiento son: protección solar (30,7 %), cosméticos de color (21,6 %), dermocosmética (24,2 %), líneas premium (20,2 %) y desodorantes (18,6 %).

Los datos se dieron a conocer a propósito de la realización de la Feria Belleza y Salud, un espacio que reunió a profesionales y empresas del sector del bienestar, la estética y la cosmética.

La feria es un espacio clave como dinamizador de la economía, ya que hoy Colombia se posiciona como el cuarto país con mayor nivel de compra en productos de aseo, higiene y belleza de América Latina.

Los principales orígenes de las importaciones colombianas son México, Brasil y Estados Unidos. Además, México, Perú y Ecuador fueron los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector cosmético en 2023.

Los principales productos de exportación de la industria de cosméticos y cuidado personal son: maquillajes, protectores solares, bronceadores; perfumes y aguas de tocador, y preparaciones capilares.

Se prevé que para 2025 el valor de mercado de la industria cosmética en Latinoamérica alcance los US$45,4 millones de dólares, representando un aumento del 42% en comparación con el año 2017.

La Cámara espera que para 2028 el mercado alcance los US$411,09 millones, llegando a representar 3 % del PIB y generando 500.000 empleos en el país.

