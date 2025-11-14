Los cinco outfits que Maluma usó en los Latin Grammy: ¿quién los diseñó?

El cantante colombiano Maluma posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy celebrada el jueves en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. /EFE/Armando Arorizo Foto: EFE - Armando Arorizo

Maluma debutó como presentador en la 26ª edición anual del Latin Grammy, premios que se entregaron el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El artista paisa fue el anfitrión de la noche junto a la actriz y productora Roselyn Sánchez. Un dúo carismático para una noche que celebra la música latina.

Además de su talento musical, el artista es un referente en el mundo de la moda. Ha desfilado para la marca Dolce & Gabbana, colaboró con Balmain y con Gef. También ha participado en varias semanas de la moda y, el año pasado, lanzó su marca Remanence.

Y, para una noche especial, el cantante mostró su faceta fashionista, al utilizar cinco atuendos que lo ubican como un ícono global de la moda.

Para la red carpet utilizó un traje de Tom Ford. El blazer de color negro con puntos blancos, iba en línea con los estampados de lunares, una de las tendencias más fuertes de este año. Un suit de esa marca puede costar entre USD$3.000 y USD$10.000.

Para su presentación en el evento se vistió de Ferrari y también utilizó un traje azul celeste de la firma Tom Ford. Además, usó un traje de Amiri color café con camisa blanca y dos piezas en satín negro de Laquan Smith.

