¿Los conciertos también son una pasarela de moda?

Beyonce, Bad Gyal, Aitana o Jennifer Lopez transforman el escenario de sus actuaciones en una pasarela con modelos diseñados por grandes nombres de la alta costura que crean estilismos en exclusiva para ese momento especial, como Zuahir Murad, Loewe o Chanel, una tendencia a la que se une el cantante Kendrick Lamar.

En su ‘Metamorfosis Season’, Aitana ha elegido joyas de Tiffany, y aunque Fendi le ha hecho los estilismos en otras ocasiones, ahora ha sido la marca de reciente creación Dreaming Eli, de la italiana Elisa Trombatore, la que le ha confeccionado un conjunto de lencería bordado a mano en encaje Chantilly, con incrustaciones de seda, perlas de agua dulce y cristales de Swarovski.

Una propuesta que aparece al principio de la actuación oculta bajo una falda asimétrica con corsé, cubierta con capas de seda desgastada, ha explicado Trombatore en sus redes sociales.

Beyonce

No es la primera vez que Beyonce recurre al buen hacer de Loewe en sus conciertos, una de sus firmas favoritas. Y como no podía ser menos ha confiado en la casa para lucir diferentes prendas durante la gira ‘Cowboy Carter’, piezas sexies que se adaptan a su anatomía y entre las que incluye un body de punto dorado con un cinturón con una herradura, combinado con un bolero de cuello alto marrón y botas con flecos con mucho brillo, pura influencia ‘country’.

Para rematar, un abrigo largo de pelo con diseño bandana. Aunque esta no es la única propuesta. En otro momento de sus conciertos, la artista norteamericana se cambia de vestuario y comparte con su hija, Blue Ivy -que participa como bailarina- una propuesta de denim desgastado y monos cristalizados combinados con una camisa y falda con estampado de cuadros y bordados de cristales.

Teniendo en cuenta el nombre de la gira, la cantante ha firmado una colaboración con la histórica marca de vaqueros Levi’s Strauss, una estrategia de marketing que ha servido para que le confeccione diferentes ‘looks’ personalizados que luce sobre el escenario.

Dua Lipa

La británica Dua Lipa ha recurrido a Versace, Chanel, Schiaparelli o Jean Paul Gautier durante sus conciertos del tour ‘Radical Optimism’.

Vestidos, abrigos y bodies como el blanco realizado por Giovanna Engelbert, directora creativa de la firma. «Una silueta hecha de luz, creada para brillar en cada movimiento», detalla Engelbert, que añade que está bordado con chatones de cristal de múltiples tamaños sobre el mismo tejido brillante, y realzado con cristales plateados planos en la espalda.

El director creativo de Dior, Jonathan Anderson, ha sido el encargado de diseñar el vestuario de la actriz y cantante surcoreana del grupo Blackpink, Kim Ji-soo, embajadora global de la casa francesa, más conocida como Jisoo.

Un top de seda rosa en forma de lazo, combinado con una falda y botas del mismo color ha sido la propuesta con la que se ha subido al escenario durante su gira mundial ‘Deadline’.

Bad Gyal

Por otro lado, la cantante Bad Gyal, uno de los referentes de la Generación Z, se subió al escenario del festival BBK Live con una potente propuesta visual y un vestuario de la firma Custo Barcelona, que fusionaba una estética futurista y atrevida a base de transparencias, cortes asimétricos, tejidos metalizados y detalles gráficos con inspiración pop.

El rapero californiano Kendrick Lamar ha lucido Chanel en su concierto del ‘Grand National Tour’ de París, una chaqueta bomber de ante negro personalizada, adornada en la espalda con un parche de napa y fieltro tono sobre tono, una gira que ha extendido por varias ciudades de Latinoamérica a partir de septiembre y octubre.

Lamar vivió su momento de gloria en la 67º edición de los premios Grammy, donde se impuso con su tema ‘Not Like Us’ en dos de las categorías reinas: grabación del año y canción del año, que se sumaron a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

Por otro lado, el italiano Marco Mengoni ha optado por Fendi para los conciertos de su gira ‘Marco negli Stadi 2025’.

