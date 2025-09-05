Los diseñadores más famosos de EE. UU. le rinden tributo al “ícono” Giorgio Armani

Giorgio Armani. / EFE/EPA/Matteo Bazzi Foto: EFE - MATTEO BAZZI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los diseñadores estadounidenses más famosos, como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Michael Kors, rindieron homenaje a su colega italiano Giorgio Armani, fallecido el jueves a los 91 años, cuyo imperio se extendió más allá de la moda.

El famoso modisto se distinguió en la alta costura, prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, así como en diseño de interiores y hoteles de lujo.

“Su visión moldeó no solo la moda, sino también la comprensión del estilo en sí, demostrando cómo una marca de ropa puede extenderse al estilo de vida, la hotelería, la restauración, la cultura, el cine y más allá”, declaró Tommy Hilfiger, de 74 años, en un comunicado.

“Siempre he admirado profundamente su arte, su espíritu innovador y su inquebrantable dedicación a la excelencia. (...) Su legado seguirá siendo uno de los capítulos más influyentes en la historia de la moda”, añadió el fundador de la casa de moda homónima.

Ralph Lauren también elogió a Armani como “un diseñador que nunca se desvió de su visión”.

“Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y de vivir. Creó un mundo que refleja todo lo que amaba, con una eternidad que será su legado”, continuó el modisto de 85 años.

Para Michael Kors, en tanto, la “elegancia, visión y enfoque del estilo” de Armani “realmente cambiaron la forma en que las mujeres y los hombres de todo el mundo se visten y viven a diario”.

“Es uno de los verdaderos íconos de todos los tiempos y siempre lo será”, añadió el diseñador de 66 años en una publicación en Instagram junto con una foto de Armani con pantalones cortos, camiseta negra y zapatos color crudo (su color favorito, el de la seda cruda, un gris con matices beige), hablando por teléfono en la playa.

En Estados Unidos, Armani vistió a numerosas estrellas, desde John Travolta hasta Julia Roberts. Con la creación del vestuario de Richard Gere en la película “Gigoló americano” (1980), se convirtió en “Il Re Giorgio” (“El Rey Giorgio”).

La popular serie de televisión “Vicio en Miami”, símbolo de los años 1980, convirtió en un clásico llevar una camiseta debajo de una chaqueta Armani.

En 2000, el Museo Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.