Los looks en la alfombra roja veneciana de Emma Stone, Jude Law y Hiba Abouk

La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, uno de los más glamourosos del mundo -con permiso del Festival de Cannes- ha arrancado por todo lo alto, y numerosas celebrities han pisado en las primeras jornadas su alfombra roja llenando la ciudad de los canales de elegancia y sofisticación. George Clooney y su mujer, Amal Clooney -con un impresionante diseño con cola en color buganvilla-, Emma Stone y Heidi Klum, también han acaparado las miradas.

Emma Stone brilla en Venecia

Emma Stone era una de las estrellas más esperadas de la Mostra de Venecia y no defraudó este jueves en la alfombra roja, donde las lentejuelas plateadas de su vestido la hicieron brillar ante los fans y los cámaras.

Con el pelo corto y un original vestido con falda corta abullonada sobre una larga más ajustada, la actriz llegó acompañada por su marido, el cómico Dave McCary.

Los fans no cesaron de gritar su nombre hasta que se acercó a ellos para firmar autógrafos y hacerse fotos, primero brevemente porque la reclamaban para los posados oficiales, aunque luego regresó y dedicó más tiempo a sus seguidores.

Posó sola en la alfombra roja y acompañada por el resto del equipo de ‘Bugonia’, el filme de Yorgos Lanthimos presentado este jueves en la competición de Cannes que ella protagoniza junto a Jesse Plemons y en el que también aparecen Alicia Silverston, Aidan Delvis o Stavros Halkias.

Plemons lucía un esmoquin clásico, Lanthimos un traje gris oscuro de chaqueta cruzada con camisa marrón de cuello mao y Silverston, un vaporoso vestido blanco de manga larga.

A la proyección también asistieron Willem Dafoe, con una poblada barba y una enorme sonrisa, y Noomi Rapace, que presenta en Venecia el filme ‘Mother’, en el que interpreta a la madre Teresa de Calcuta.

Jacob Elordi arrasa con su look y actitud

Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche, este sábado en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

Jude Law y Alicia Vikander, los protagonistas de la alfombra el domingo

El actor británico Jude Law y la sueca Alicia Vikander protagonizaron la alfombra roja del Festival de Venecia por el estreno de la película ‘The wizard of the Kremlin’, en la carrera por el León de Oro.

Law, que en la cinta se mete en la piel del presidente ruso, Vladimir Putin, apareció ante el Palacio del Cine con un traje de corte clásico, americana blanca, pajarita y unas gafas de sol que no se quitó en ningún momento, dado que la alfombra fue de día.

Después llegaron Vikander, con un largo y entallado vestido en azul marino con mangas abullonadas, y el protagonista, Paul Dano, en el papel de un estratega del Kremlin.

Todos ellos se detuvieron a firmar algunos autógrafos y tomarse fotos con los seguidores que les aclamaban desde fuera de la alfombra roja.

El reparto, completado por Tom Sturridge y Jeffrey Weright, posó al final para la tradicional foto de familia junto al director, Olivier Assayas.

Acto seguido dio comienzo la proyección de esta película basada en la novela homónima del politólogo italiano Giuliano Da Empoli, que narra el ascenso de Putin desde la perspectiva de un estratega ficticio pero inspirado en otro real, Vladislav Surkov.

Hiba Abouk y su espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Por ahora, la única presencia española ha sido la de Hiba Abouk, quien ha acaparado todas las miradas con un espectacular ‘total look black’ de Intimissimi, una de las marcas patrocinadoras de la muestra cinematográfica.

La protagonista de ‘El príncipe’, que ha aterrizado en Venecia después de disfrutar de unas vacaciones en Ibiza con sus hijos Amín y Naím -fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi- y ha deslumbrado a su paso por la red carpet del Festival con una creación de inspiración lencera tan sensual como especial.

Se trata de un diseño largo custom made en color negro femenino y sofisticado que y potencia su bronceado, compuesto por una pieza central compuesta por un sujetador de puntilla, el resto del vestido -una falda larga con cola- confeccionado en un mismo tejido jugando a las superposiciones con diferentes aberturas estratéficas para realzar su cuerpo 10. Un lookazo que ha completado con sandalias de taconazo al tono, y el pelo recogido en un moño pulido.

Sencillamente impresionante, Hiba ha dejado muy alto la marca España en Venecia, convirtiéndose en una de las mejor vestidas de los primeros compases del Festival de Cine que llenará de glamour y de rostros conocidos la ciudad italiana esta semana.