Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Moda e Industria
13 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.

Outfits para Navidad con menos de COP $200.000 en San Victorino

¿Una pinta para la temporada de fin de año por menos de COP $200.000? En uno de los centros comerciales mayoristas más populares y conocidos de Bogotá encontramos tendencias y propuestas económicas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Temas Relacionados

Outfits para Navidad

Moda

El Hilo

San Victorino

Gran San

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.