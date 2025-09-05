Los tirantes de brasier visibles están de vuelta

Imagen de referencia. / GettyImages Foto: GettyImages

Vaya a donde vaya, veo tirantes de brasier. ¿Dónde se originó esta moda, qué sentido tiene y cuándo desaparecerá? — Gin, Alexandria, Virginia.

La culpa es de los años noventa. Esa fue la década en la que el tirante visible del brasier entró con fuerza al armario de la cultura pop, tanto en la élite como entre las masas. Dado que esta década está experimentando un resurgimiento e influencia prolongados en todo lo relacionado con la moda, la reaparición del tirante del brasier era prácticamente inevitable.

Sobre todo cuando se combina con la forma en que la ropa deportiva nos ha acostumbrado a casi todos a ver a gente en sostenes deportivos y leggings, por no mencionar la explosión de la positividad corporal y la desnudez al terminar los confinamientos pandémicos.

De hecho, mostrar el brasier o sostén se ha convertido en una imagen tan familiar en muchos entornos que resulta difícil recordar que antaño resultaba impactante.

Pero así era en 1990, cuando Jean Paul Gaultier convirtió el corsé en ropa exterior y Madonna llevó sus brasieres puntiagudos a todo el mundo. A partir de ahí, el look se abrió camino en las colecciones de Gianni Versace y Karl Lagerfeld en Chanel, así como en el mundo del grunge.

“Para 1997, las celebridades y las personas de moda de todo el mundo llevaban los tirantes del brasier a la vista”, dijo la historiadora de la lencería Cora Harrington. Que esto ocurriera al mismo tiempo que el vestido lencero entraba en los armarios no es una coincidencia.

Gwen Stefani puso de moda los brasieres negros bajo una camiseta de tirantes blanca, y en Sexo en la ciudad (que, por supuesto, tuvo su propio resurgimiento reciente), Carrie Bradshaw incorporó todo tipo de brasieres contrastantes a su guardarropa. Fiona Apple llevaba sostenes visibles bajo tops transparentes; igual que Jennifer Aniston, tanto en Friends como en la alfombra roja. Ahora Sydney Sweeney y Scarlett Johansson hacen lo mismo, y los brasieres se diseñan cada vez más con la idea de ser vistos.

Del mismo modo que algunas marcas ofrecen distintas correas para los bolsos, dijo Harrington, algunas empresas de lencería están ofreciendo distintos tirantes para los brasieres.

“Tirantes de brasier de colores, tirantes de brasier de encaje, tirantes de brasier tipo espagueti o tirantes con herrajes metálicos decorativos” son formas en que las marcas de lencería han adaptado sus productos a estos tiempo, dijo. De hecho, consideran el tirante como un accesorio más.

Sin embargo, a pesar su actual ubicuidad, sería un error pensar que lucir el brasier es simplemente una decisión de estilo más. El rechazo a ocultar el sostén entraña algo de rebelde y femenino al mismo tiempo.

Esa fue la actitud mostrada en el desfile de Miu Miu de marzo, en el que las desordenadas y subversivas modelos de Miuccia Prada llevaban brasieres puntiagudos visibles que sobresalían por debajo de cárdigans grises y abrigos de lana.

“En estos tiempos difíciles necesitamos feminidad para animarnos”, dijo Prada en ese momento, un comentario mordaz subrayado por el hecho de que su ropa interior, igualmente puntiaguda, desdibujaba sin reparos la línea entre armamento y lencería.

Al fin y al cabo, en la vida de las mujeres, los brasieres eran y son una realidad (a veces incómoda, en todos los sentidos de la palabra). Obligar al mundo a enfrentarse a ese hecho, así como a la sexualidad que implica, puede ser un acto político. Especialmente en el momento actual, cuando gana impulso la conversación sobre el cuerpo de las mujeres y la discusión sobre quién tiene autoridad sobre él y el movimiento de las esposas tradicionales —en el mundo trad wife el sujetador visible no forma parte del imaginario—, la cuestión de lo que está o no está cubierto no es tan sencilla.

