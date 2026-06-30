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Moda e Industria
30 de junio de 2026 - 05:00 p. m.

Maestría del Bordado de Cartago: de la herencia Quimbaya a Cali Distrito Moda

En la quinta edición de Cali Distrito Moda, por primera vez la Maestría del Bordado de Cartago presentó la colección Custodia del Hilo, con diseños originales de 18 personas bordadoras, caladoras y tejedoras. La colección hizo un homenaje al tiempo, al oficio y a la belleza de aquello que permanece, exaltando la permanencia cultural de la práctica artesanal, el valor de la memoria y el respeto por el oficio.

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Antonia Villalba Reyes

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