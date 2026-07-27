Maluma abrió su primera tienda de ropa en Medellín

El cantante grabó en vivo su pódcast “Las cosas como son” en la primera tienda física de su marca Remanence en el marco de Colombiamoda 2026. En la conversación junto a la cofundadora y amiga de la infancia, Ana Villegas, habló sobre momentos íntimos de su vida, del amor que siente por Susana Gómez y sus dos hijos, entre otros temas.