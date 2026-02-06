Margot Robbie y los looks que se han viralizado en los entrenos de “Cumbres Borrascosas”

La actriz australiana Margot Robbie en el estreno británico de "Cumbres borrascosas", en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 5 de febrero de 2026. EFE/EPA/Tolga Akmen Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay alguien que sabe cómo promocionar una película es Margot Robbie. Durante la cinta “Barbie”, dirigida por Greta Gerwing, la actriz despertó el interés de muchos de los seguidores de la muñeca por el vestuario que usó para los estrenos mundiales.

Por ejemplo, la primera Barbie tenía un vestido de baño de rayas blanco y negro y la actriz apareció con un vestido similar durante un evento en Sídney, Australia. Lo que permitió que los seguidores sintieran que la que asiste a los eventos es el personaje y no la actriz, a eso se le conoce como “method dressing” (vestirse igual al personaje).

Para Cumbres Borrascosas, una interpretación original, Robbie ha hecho lo mismo con su protagónico de Catherine Earnshaw. Sin embargo, en esta no se va a literalidad del rosa, sino a una estética y lenguaje simbólico, una mezcla de romanticismo con estilo gótico.

En el “method dressing”, los actores fuera de las escensas, asumen los roles de los personajes y llevan la esencia de esto a las alfombras rojas y así acercar a las audiencias a la temática de la película", comenta Diana Gómez, comunicadora de moda.

Así, la sensibilidad estética de la película se traslada al espectador, generando emoción en los fanáticos y en los amantes de la moda. Robbie y Andrew Mukamal, su estilista lo entienden a la perfección y trasladan la atmósfera de las películas a las alfombras rojas.

Vale la pena mencionar que la película, que se estrena el próximo 12 de febrero en salas de cine nacional, ha generado diversas polémicas, desde la elección de los protagonistas de la cinta, temas de apropiación cultural y el vestuario.

Aquí es clave mencionar que la película no está construida con rigor histórico o literario. El vestuario de “Cumbres Borrascosas” no corresponde a un período histórico concreto, sino que es una versión imaginaria que abarca referencias desde 1790 hasta 1870, filtradas a través de la lente de un melodrama de los años 40 y 50.

De acuerdo con las notas de producción, Cathy tiene treinta y ocho vestidos hechos a medida, todos ellos creados para el personaje por la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran y su equipo, “para un total de sesenta cambios diferentes a lo largo de la película, lo que significa que hubo un cambio de vestuario aproximadamente cada pocos minutos de tiempo en pantalla”.

La evolución del vestuario de Cathy sigue una estructura en tres actos que refleja su progresión emocional y narrativa en la historia. La paleta de colores de los vestidos de Cathy se limita, deliberadamente, a tonos negros, blancos y rojos. Esto crea una progresión visualmente impactante y emocionalmente simbólica.

Emerald Fennell, escritora, directora y productora de “Cumbres Borrascosas”, mencionó que, “el vestuario de Cathy es alucinante. Jacqueline y yo empezamos con cientos, quizá miles, de imágenes de referencia, hasta que empezamos a identificar los elementos repetidos: formas, texturas, los detalles que nos hacían sentir empatía por los personajes. En el caso de Cathy, era más aguda, más atrevida, una mujer fatal en cuanto a silueta y textura. Ocupa mucho espacio, es el centro de atención en cualquier estancia en la que se encuentre. Cuando adaptas esta historia, quieres hacer una película en la que cada detalle hable muy en voz alta sobre el personaje”.

Con esos datos, se puede entender mejor la elección de looks de Robbie para la gira de medios y su viralización en plataformas digitales.

“Andrew Mukamal, el estilista de Robbie, es el estratega detrás de esto. Ha utilizado elementos que generan esa sensibilidad hacia lo romántico y lo gótico, presentes en la historia original”, dice Gómez, más conocida en redes sociales como Diana Lunareja.

Durante la gira de medios, la paleta de color ha estado marcado por piezas en rojo, negro y blanco. Uno de los que más ha generado conversación en redes sociales fue el look de la premiere mundial de la cinta en Los Ángeles, un Schiaparelli firmado por Daniel Roseberry. Un vestido de bustier en nude, cubierto de encaje negro, con ojales dorados en la espalda, que finaliza con una cascada voluminosa en terciopelo y satín en rojo.

“Tres palabras me vinieron a la mente: romance, drama y pasión. El encaje trajo el romance, la silueta fue el drama. Y ese dobladillo de sfumato de terciopelo rojo era todo pasión y un poco de veneno”, escribió el diseñador Roseberry cuando contó cómo diseñó el vestido para el estreno mundial de Cumbres Borrascosas.

“Como la historia no es rigurosa, sino que parece una fantasía de una mujer que romantiza escenas diferentes del cine, la imaginación y su visión, le da la libertad de mezclar épocas y estilos”, menciona Gómez.

De ahí, que Robbie allá asistido a lanzamientos con corsés elaborados mezclados con pantalones de tiro bajo y contemporáneos. O estilos más bohemios, piezas de archivo, con medias largas con tirantes, unas estéticas sensuales que producía John Galliano para Dior.

También utilizó un vestido de encaje negro de Alexander McQueen, con sandalias de tacón y joyas, para un programa de televisión, un vestido corto blanco de plumas de Victoria Beckham y una pieza en mini rojo con efecto serpiente y zapatos a juego en Los Ángeles.

“Es difícil ponerle un nombre a ese estilo, sensibilidad romántica, góticas y elementos que están hechos para generar feminidad impactante con toques de sensualidad”, explica Gómez.

Se tratan de looks de fantasía que se han viralizado y que producen que los seguidores los compartan o guarden en sus tableros de pinterest o sus cuentas de TikTok o Instagram, como inspiración para crear outfits inspirados en la actriz y el personaje.

Para el estreno de la película en Londres, Margot Robbie lució otro gran estilismo: un vestido nude adornado con trenzas hecho a la medida por Dilara Findikoglu. Además del espectacular vestido, llevó un brazalete, una réplica creada por Wyedean y el Brontë Parsonage Museum, del diseño original de hace más de 175 años, que perteneció a la hermana de Emily Brontë (escritora del libro), Charlotte, y que se cree contenía cabellos de Emily y Anne Brontë.

“El brazalete original, que se cree que está hecho del pelo entrelazado de las hermanas de Charlotee, Emily y Anne hace más de 175 años, es demasiado delicado e históricamente significativo para usarlo. En cambio, se creó una réplica de calidad de museo, permitiendo que la historia y el simbolismo de original pisaran la alfombra roja”, detalla Wyedean, una empresa familiar dedicada a la fabricación de accesorios.

En el tour por París usó un vestido de Chanel, casa de moda de la que es embajadora. Era el primer diseño de Matthieu Blazy que lucía en una alfombra roja, de silueta corsetera y caída drapeada, hecho a la medida y en una combinación de seda burdeos, terciopelo y una falda interior de faille de seda color marfil. Con sutiles detalles de plumas y pétalos de seda.

“Es un vestido inspirado en un look de la protagonista de ‘Lo que el viento se llevó’, tiene una fuerza dramática grande”, dice Gómez.

La actriz ha lucido diseños de Chanel, Margiela, Alexander McQueen, John Galliano, Victoria Beckham, Dilara Findikoglu, Giorgio Armani, Schiaparelli, entre otros. También ha complementado sus atuendos con joyas de archivo como el collar Tah Mahal de Cartier, que ha generado polémica por ser una pieza creada por el emperador Shan Jahan (quien mandó a construir el Taj Mahal), para su amada.

La pieza es un diamante tallada en forma de corazón que tiene grabado en árabe el nombre de su amada. El collar fue regalado por Richard Burton a Elizabeth Taylor en 1972. Las críticas aseguran que la pieza no debería estar en manos de Robbie.

En otro evento, Robbie y su coprotagonista Jacob Elordi lucieron anillos de sello góticos idénticos creados por Cece Jewellery. “La joyería tiene elementos simbólicos muy coherentes, como los anillos combinados, una referencia a ese amor gótico de los protagonistas de la película”, dice Gómex.

La industria del cine no considera a la moda como una decoración, sino que es una decisión que construye la trama de la historia. En la gira y con los looks, que trascienden la pantalla y comparten la atmósfera de la cinta, también se le da protagonismo a la industria textil y una oportunidad de visibilidad inmensa a las marcas que usa Robbie, al trabajo de su estilista y, sin duda, la posicionan como una figura relevante para el cine y la moda.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.