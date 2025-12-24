Más allá del Cloud Dancer: ¿cómo combinar los otros colores en tendencia para el 2026?

Este es el color de 2026 para WGSN. / Cortesía WGSN Foto: Cortesía WGSN

Anualmente, Pantone, a través del Pantone Color Institute, selecciona un color que busca interpretar el zeitgeist global: un conjunto de señales culturales, sociales, artísticas y de consumo que marcan el pulso del momento.

Más que una decisión estética, el color del año, explican desde Inexmoda, funciona como un termómetro simbólico de las transformaciones en la forma de habitar, consumir y comunicar a nivel mundial.

Para 2026, Pantone eligió el Cloud Dancer, un tono de blanco que propone una narrativa de simplificación consciente, en sintonía con la búsqueda global de bienestar, pausa y equilibrio emocional.

La elección de una tonalidad blanca ha generado reacciones divididas en la industria de la moda. Mientras que algunos la califican como “insípida”, “excesivamente neutra” o “carente de fuerza expresiva”; otros lo ven como un tono que coincide con períodos de incertidumbre económica o fatiga del consumo, en los que la reducción del riesgo prima sobre la experimentación.

“En un contexto global marcado por debates sobre diversidad e inclusión, algunos interpretan esta elección como un gesto excesivamente blindado o poco representativo, llegando a hablar de whitewashing simbólico”, dicen desde Inexmoda.

Desde una lectura creativa, “se cuestiona si el blanco comunica vacío o ausencia, en contraposición a la riqueza cromática que históricamente ha caracterizado a la moda”, agregan.

Así las cosas, la selección del color del año se ha consolidado como una herramienta de orientación para diseñadores, marcas y creativos y amantes de la moda y el estilo, al sintetizar influencias de arte, moda, tecnología y estilo de vida.

Además de Pantone, WGSN, la autoridad en el pronóstico de tendencias, también selecciona un color del año.

Para 2026 eligió el Transformative teal, un tono que se alinea con la responsabilidad ecológica que demandan los consumidores.

“En 2026, WGSN predice que las viejas ideas serán cuestionadas a medida que la gente exija cambios urgentes en cómo tratamos a nuestras sociedades, organizamos nuestras industrias y cooperamos con nuestros entornos”, explica Catalina Marín, especialista en tendencias de WGSN.

El Transformative teal es una fusión fluida de azul y verde que reconoce la diversidad de la naturaleza y una mentalidad que prioriza el planeta.

El color también va en línea con las tendencias sobre el autocuidado, el bienestar y la espiritualidad. “Esto puede reforzar la percepción de productos premium y alineados con tendencias de salud mental y sostenibilidad”, dice Marín.

¿Cómo combinarlo?

Se recomienda como un tono oscuro para la moda, ofreciendo una alternativa fresca al negro y al azulmarino, y es ideal para actualizar prendas de sastrería, ropa de ocasión moderna y prendas utilitarias.

El tono funciona muy bien en looks de tono sobre tono, mezclando diferentes matices de teal, o como acento para actualizar neutros, grises y negros.

También puede combinarse con pasteles, verdes y azules para propuestas más frescas y contemporáneas.

“Este color se destaca por su capacidad para combinarse con una amplia gama de materiales y acabados, desde mate hasta alto brillo, y es especialmente impactante en textiles técnicos, de alto rendimiento y de lujo”, afirma la experta.

De acuerdo con los datos de comercio electrónico y redes sociales de WGSN, hay un creciente interés por parte de los consumidores en la ropa azul y verde. El azul supera al negro en las búsquedas de ropa masculina y el verde azulado registra un aumento interanual del 81,5 % en las visualizaciones de TikTok.

“Transformativo teal es un color transformador que aporta una sensación de frescura, calma y restauración. Sensaciones muy buscadas en medio de un mundo en policrisis”, agrega Marín.

Tenga en cuenta que estos colores son un punto de partida, una inspiración para sus looks, no una obligación.

