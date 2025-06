Me encanta sentir la ropa, vivirla, explorar sus posibilidades: Alejandra Quintero

Alejandra Quintero Sinisterra, creadora de CULdeBAL. / Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alejandra Quintero Sinisterra, es fotógrafa y la directora creativa de la marca CULdeBAL, antes conocida como Balnearios, que tuvo una pasarela en BFW 2025.

Quintero fue editora de fotografía durante 8 años de la revista SoHo, donde trabajó de la mano de Daniel Samper Ospina. En 2009 empezó a explorar las distintas versiones del cuerpo y sus manifestaciones en Balnearios, un trabajo que recopila fotografías de personas que disfrutan de playas, piscinas o ríos. Sus protagonistas eran personas del común con diferentes corporalidades. Ha recorrido 54 locaciones en 14 países.

Desde 2020 decidió convertir Balnearios en una línea de moda, en la que, como directora creativa, se enfoca en llevar el arte al cuerpo y hacerlo parte de lo cotidiano.

Sus piezas son más que prendas, y según lo describe, “son lienzos que se mueven, que habitan el mundo, que narran historias de libertad”.

En Volumen 6., la colección que presentó en el marco del Bogotá Fashion Week 2025, la marca mostró piezas con imágenes capturadas en balnearios colombianos, japoneses, neoyorquinos, entre otros.

“La colección les dejó a los espectadores una pregunta: ¿cómo nos relacionamos con el cuerpo, el espacio público y la estética contemporánea?“, reflexionan desde la marca.

Quintero asegura que su marca no se limita a la moda; se expande hacia la danza, el arte, el cine y otras disciplinas, transformando su obra en una experiencia visual, física y emocional. Invitamos a la directora creativa a responder Las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niña sentía la moda con miedo, como algo lejano, casi inalcanzable. Aunque me generaba curiosidad, también me parecía un espacio rígido, excluyente, dominado por estereotipos de belleza que no sentía que pudiera cumplir. Esa visión estaba muy marcada por mis inseguridades y por el miedo a no encajar.

Hoy, al mirar a esa niña, pienso que, a pesar de sus miedos, tenía una gran capacidad de imaginar, de observar, de crear una narrativa propia. Creo que la infancia y la adolescencia, si te dan espacio para imaginar, te permiten interpretar el mundo de una forma auténtica. Esa autenticidad es la que hoy valoro y defiendo en mi forma de ver la moda, con creatividad y libertad. La música, el cine y la televisión también jugaron un rol importante en alimentar esa imaginación y en inspirarme a construir una visión más personal.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

La moda siempre me habló por los laditos. Siempre me mando mensajes sutiles a pesar del miedo que tenía. Una vez que entendí que era un vehículo poderoso para mostrar mi trabajo como fotógrafa me encaminé en él y ahora la industria de la moda es la que más me está abriendo puertas.

¿Quién es tu ícono de moda?

No tengo un solo ícono de moda, porque no puedo alimentarme solo de una referencia. Siempre han sido muchos, y en diferentes momentos de mi vida.

De niña, uno de los primeros fue Marty McFly. Me marcó tanto que incluso desarrollamos una bomber jacket inspirada en la chaqueta que usó en Volver al Futuro II, cuando viaja al 2015 desde 1985.

Con el tiempo, mis referentes se expandieron. David Bowie, Madonna —especialmente su vestuario del Drowned World Tour en 2001—, Björk, Tilda Swinton, y también Carolina y Carlota de Mónaco han sido enormes fuentes de inspiración. Incluso Eddie Vedder y Chris Cornell, con sus estilos desde el grunge en plena década de los 90’s, tuvieron una gran influencia en mi visión estética.

Y, en Colombia, tuve mucha curiosidad como Tutina de Santos logró comunicar mensajes potentes —incluso declaraciones políticas— con sutileza a través de la moda, apostando por el diseño local. Su forma de usar la moda como medio de expresión me parece muy acertado.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo siempre será aquel con el que me sienta cómoda. Como fotógrafa, necesito libertad de movimiento, así que la funcionalidad es clave para mí.

Si tuviera que elegir uno de la nueva colección, destacaría el suit que llamamos Contadora/San Andrés, de nuestra colección VOL. 6. Me encanta sentir la ropa, vivirla, explorar sus posibilidades. Lo usaría de mil maneras: completo, solo el pantalón, con el blazer combinado con otras piezas… Lo que me encanta de un suit es su versatilidad, la posibilidad de adaptarlo a diferentes momentos, sin perder identidad ni comodidad.

¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Para crear una colección, lo más importante para mí es comenzar desde el archivo fotográfico que he venido construyendo durante los últimos 16 años. Son imágenes que he tomado en 14 países y que celebran la diversidad del cuerpo humano, libre de etiquetas, juicios y normas impuestas. Este archivo es mi punto de partida y mi fuente constante de inspiración.

Creo profundamente que una colección debe surgir desde el autoconocimiento y la conexión con el instinto. El proceso comienza con una etapa introspectiva, donde las ideas nacen desde lo más personal y genuino. Luego viene un momento clave: compartir esas ideas con el equipo. El trabajo colectivo es fundamental. Muchas cabezas piensan mejor que una, y es en ese diálogo, en ese cruce de miradas y talentos, donde la colección realmente cobra vida.

¿Cómo describirías tu estilo?

¡Llevo años tratando de definir mi estilo! Creo que siempre partirá desde la comodidad, la libertad y el práctico manejo del cuerpo en movimiento.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en Bogotá y siempre será mi casa. Sin embargo, Bogotá me ha enseñado a entender la belleza y el poder de la contradicción. No me siento una mujer de montaña. Soy más de piscina, mar, calor, soy una caribbean anti chic. Pero Bogotá te ofrece amplitud, historias, una oferta cultural que no dimensionamos aún. ¿Mis ídolos musicales? Casi todos ya los vi en mi propia casa. ¿Qué más puedo decir?

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Me inspiran muchos lindos recuerdos. Pero un gran tesoro es valorar lo rumberos y gocetas que fueron mis papás. Hacían muchas fiestas en la casa. Recuerdo el sonido de la música y, más aún, cuando sacaban las guitarras y los tambores y hacían sus famosas “cantatas”, como ellos decían. ¡Eso me arrullaba para dormirme! ¡Una maravilla!

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Cuando quería buscar alianzas para colaborar y poner mis fotos en ropa, una sabia voz me dijo: “¿Y por qué no más bien haces tu propia marca de ropa?"

Y daría este: tener problemas de autoestima te frena la vida. A trabajar por el amor propio, así suene cliché.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

¡Que hizo lo que se le dio la gana!

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.