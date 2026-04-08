Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la nueva portada de Vogue: ¿quién las vistió?

Fotografía tomada de la cuenta en X de la revista Vogue @voguemagazine que muestra su portada en la última edición. Meryl Streep y la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, protagonizan la portada de la revista de moda para el mes de mayo como parte de la promoción de la segunda entrega de "El diablo viste a la moda" / EFE/ @voguemagazine Foto: EFE - @voguemagazine

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Meryl Streep y Anna Wintour posaron juntas para la edición de mayo de la revista Vogue, conocida también como ‘biblia de la moda’, con el título ‘Seeing Double: When Miranda met Anna’ (Viendo doble: cuando Miranda conoció a Anna).

La publicación hace parte de la promoción de la segunda entrega de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), en la que la actriz interpreta a Miranda Priestly, una editora de una revista de moda, que siempre se había dicho que está inspirado en Wintour.

La actriz y la también directora global de contenido de la editorial de revistas Condé Nast, tras renunciar como editora de la edición estadounidense de Vogue, fueron entrevistadas por Greta Gerwig, actriz y directora de cine que trabajó con Streep en Mujercitas (2019).

Las dos mujeres, utilizaron diseños de Prada en la foto de la portada, hablaron sobre la nueva película, la moda, el poder, la familia y la edad.

Wintour utilizó zapatos Manolo Blahnik, collares de SJ Phillips y gafas de sol Chanel. Streep llevó gafas de sol Prada y un reloj Cartier y fueron fotografiadas por Annie Leibovitz.

En otras fotografías que se incluyen en la revista, Streep usó un abrigo de Dolce & Gabbana, pantalones de Loro Piana y zapatos y gafas de sol de Prada. Wintour un abrigo, broche, gafas de sol y vestido de Chanel, y botas de Manolo Blahnik.

Las mujeres hablaron sobre abrigos, muy presentes en la primera película. Según Vogue, Meryl dijo que le gustaban los abrigos, a lo que Wintour le respondió “Cubren todos los defectos de lo que sea que haya debajo. Y son fáciles de probar”.

¿De qué hablaron?

Cuando Gerwig le pregunta a Wintour sobre el vestuario que debe usar una mujer para comunicar poder, la editora responde: “no creo que sea necesario usar un traje formal en la oficina. Piensen en las mujeres que admiran: me viene a la mente la Sra. Obama. Ya sea que vista de J.Crew, Duro Olowu o Chanel de Matthieu Blazy, siempre luce como ella misma. Admiro mucho a la nueva primera dama de Nueva York porque luce muy elegante y usa mucha ropa vintage: joven, moderna y, a la vez, completamente ella misma. Para ser justos, Melania Trump también siempre luce como ella misma cuando se viste”.

Streep, por su parte, recordó a la primera dama de Estados Unidos cuando envió un fuerte mensaje mediante el abrigo que usó y decía “Realmente no me importa, ¿y a ti?” cuando fue a ver a niños migrantes encarcelados. “La vestimenta es una forma de expresión, pero también estamos sujetos a expectativas históricas y políticas más amplias. Me asombra cómo las mujeres en el poder tienen que mostrar los brazos descubiertos en televisión, mientras que los hombres están cubiertos con camisas y corbatas o traje. Hay una disculpa implícita en las mujeres. Tienen que mostrar su pequeñez. Es una compensación: los avances de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX y principios de este han sido desestabilizadores. Es como si las mujeres tuvieran que decir: ‘Soy pequeña. No puedo caminar con estos zapatos. No puedo correr. Estoy desnuda, no soy una amenaza’”, se lee en la entrevista que dieron para Vogue.

Sobre regresar a interpretar a Miranda 20 años después, Streep aseguró que le interó la parte empresarial, cargar con el peso del trabajo de muchas personas, dirigir una empresa de ese nivel y mantenerla en marcha. “Con esta, pensé: ¿Adónde van a ir? Ahora que todo se está desintegrando, ahora que estas instituciones están siendo socavadas o destruidas de una forma que quién sabe qué está pasando en el mundo ahora mismo, me preguntaba qué iban a hacer. Y creo que han encontrado algo verdadero sobre el mundo empresarial actual".

Además, aseguró que para volver a interpretar a Miranda pensé honestamente en Anna e “intenté imaginar cómo era cargar con su responsabilidad y ser tan curiosa y estar tan interesada en el mundo como ella debía ser. Esa es la clave, creo, de estar viva: Siempre abriendo nuevos caminos. Siempre rompiendo las olas. Y aún no hemos terminado”.

En cuanto al elitismo de la moda, Wintour se refirió a un cambio y dijo que, “hace muchas décadas vivíamos en un mundo de alta costura y moda carísima, al alcance solo de un pequeño grupo de mujeres de la alta sociedad. Hoy en día, la moda es mucho más democrática y su influencia es enorme. Es fundamental para la cultura. Fíjense en el interés que despierta la ropa de los personajes en Cumbres Borrascosas o Euforia. Fíjense en las grandes empresas que contratan a diseñadores de renombre, como Zara fichando a John Galliano como socio creativo. O Gap incorporando a Zac Posen. Coach contratando a Stuart Vevers. Uniqlo trabajando con Jonathan Anderson y Clare Waight Keller. Está ocurriendo en todas partes. El panorama ha cambiado radicalmente".

Además de la entrevista, Streep y Wintour grabaron un video para redes sociales imitando la clásica escena del ascensor de la primera entrega de la película.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que Wintour se une a la promoción de la película. En la pasada gala de los Óscar, la editora presentó un premio junto a Anna Hathaway replicando la relación que Miranda y Andy tienen en la primera película.

La nueva producción se estrenará en Colombia el próximo 30 de abril.

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