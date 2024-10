MET Gala 2025: temática, cuándo es, anfitriones y más de los “Óscar de la moda”

La editora de Vogue Anna Wintour es la anfitriona del evento. / EFE/ Disney+ Foto: Disney+/EFE - Disney+

¡Ya sabemos cuál es la temática para la exhibición que antecede a la gala del MET 2025!

La temática de este año, según anunció el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la revista Vogue, es sobre los dandis y la exhibición se llamará “Superfine: Tailoring Black Style”, en la que se examinará “la importancia de la ropa y el estilo en la formación de las identidades negras en la diáspora del Atlántico”.

De acuerdo con Vogue, la temática está inspirada en el libro de Monica L. Miller de 2009 “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, la muestra reunirá prendas, pinturas, fotografías y otros elementos con el fin de examinar el impecable estilo de los hombres negros en el contexto del dandismo, desde el siglo XVIII hasta nuestros días”.

Además, Miller, profesora y presidenta de Estudios Africanos en el Barnard College, Universidad de Columbia, “examinará la figura del dandy negro desde sus primeras representaciones en el arte del siglo XVIII hasta representaciones modernas de las pasarelas y el cine”.

Vale la pena mencionar que la temática de la exhibición marca el tema de la gala del MET, un evento benéfico, también considerado como los “Óscar de la moda”. El dinero recaudado es destinado al Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York.

El evento, que proporciona al departamento del vestuario su principal fuente de financiación para exposiciones anuales, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras de capital, se realiza el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es decir, la gala será el próximo 5 de mayo de 2025.

El código de vestuario de la gala se anunciará a principios de 2025. La exposición se abrirá desde el 10 de mayo y hasta el 26 de octubre en el museo.

Met Gala 2025: quiénes serán los coanfitriones

Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Colman Domingo y Anna Wintour serán los anfitriones de la Met Gala 2025 junto al presidente de honor LeBron James.

