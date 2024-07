Mi carrera se partió en dos cuando me volví empresaria: María Andrea Hernández

María Andrea Hernández es modelo y diseñadora de moda. / Archivo particular Foto: Archivo particular

María Andrea Hernández comenzó en el mundo de la moda a los 16 años cuando todavía estaba en el colegio e incursionó en el modelaje. También es diseñadora de moda, empresaria y tiene el concept store Punta Marfil con ocho marcas de diseño colombiano. La invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de EE.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niña vestía a mis muñecas con vestidos de colores y diferentes texturas. Me gustaba combinar los colores y lo más importante era que las muñecas se vieran lindas y diferentes. Fui creciendo y empecé a vestirme muy diferente a las otras niñas de mi colegio, ahí empecé a desarrollar el amor por la moda. Desde muy pequeña desarrollé esa virtud de la moda, pues fui muy observadora y selectiva a la hora de elegir una prenda. Para mí la moda se encontraba en todos lados, desde un cuadro lleno de colores hasta en una tela puesta en una cortina.

Todos los sueños que desde pequeña me imaginaba, los he ido cumpliendo poco a poco, con el paso de los años y los aprendizajes que la vida me ha dado. Es muy importante que desde pequeños nos imaginemos cosas para que en un futuro podamos lograr lo que tanto anhelamos en nuestra infancia: nunca dejemos de soñar.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Comencé en la industria de la moda a los 16 años, estaba en el colegio. Me acuerdo que una tía fue muy insistente para que empezara a modelar. Empecé a trabajar con una agencia muy conocida en Bogotá: Stock Models, ahí fueron mis primeros pinitos en la moda. Aprendí de diferentes diseñadores y de la industria de la moda y, lo más importante, conocí la verdadera industria. Fue la mejor práctica que pude tener porque me sirvió para abrir mi propia boutique.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Carolina Herrera y Anna Wintour.

4. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

La inspiración es lo más importante a la hora de crear una colección. Antes de empezar una colección trato de viajar e irme a lugares tranquilos. Me inspiro mucho en los paisajes y sonidos de la naturaleza, eso hace que mi cabeza vuele, empiezo a dibujar y combinar diferentes colores y texturas. Al final del ejercicio, miro el papel y plasmo en las telas toda la creatividad que me ha dejado el momento.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Boho Chic con Street Style.

7. Cuál es tu recuerdo más preciado?

En el tema de la moda, cuando hice mi primera campaña para Cali Exposhow con diseñadores caleños muy importantes, como Andrés Otálora y Johanna Ortiz.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Nunca dejes de luchar por los sueños que desde pequeña anhelas.

9. Cuándo mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran.

Creadora y empresaria de Dhevash Design, una marca de diseño colombiano para mujeres.

10: ¿Cuál es el hito, momento o hecho que partió en dos su carrera en la industria?

El momento en el que se partió en dos mi carrera fue cuando pasé de ser modelo a ser empresaria. Fue un momento en el cual puse en práctica todo lo que había aprendido como modelo y me dio unas pautas para establecer conexiones con personas que había conocido durante todos estos años.

Fueron esos vínculos los que hicieron que lograra abrir hace 8 años mi propia boutique, Dhevash Design, y seguir soñando cada vez más grande. En este momento, logré montar un concept store llamado Punta Marfil, en la Calle de los Anticuarios, en Bogotá, en donde encuentran más de 8 marcas colombianas, incluyendo la mía.

