Mi estilo honra a mi niña interior: Juliana Hernández, ilustradora de moda

Juliana Hernández es ilustradora de moda, ha trabajado para reconocidas marcas como Dior, Givenchy, Hernán Zajar y tiene una marca de papelería para diseñadores y amantes de la moda.

Aunque es ingeniera industrial, la pasión por la moda y el arte la llevó a dedicarse a ilustrar. Ha dictado clases en el Instituto Marangoni y apareció en Vogue como una de las ilustradoras de moda latino con mayor proyección a nivel mundial. La invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de EE:

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Siempre he creído que la moda es la manera de comunicar lo que somos y no busca la aprobación de nadie más que de tu yo interior. De niña no quería encajar, pero eso cambió cuando comencé a crecer. A mi niña, le agradezco la fuerza y carácter que tuvo para defender su estilo y sus deseos, hoy mi estilo la honra porque ella ha sido la directora creativa de mi vida.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

La moda siempre ha sido parte de mi vida. Siempre estuve dibujando y diseñando. No creía que podría vivir de mi talento. Haber querido encajar todo el tiempo y seguir el mismo patrón de muchas personas, solo me llevó a la frustración y la depresión, pero la moda fue mi mayor escape. Aunque trabajé en un medio en el que se considera la moda como banal, no me importaba defender mi estilo, entonces, pensé: ¿por qué no enfocarme en lo que me hacía feliz, me daba poder y vida?

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Soy de la vieja escuela: Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Tengo demasiados, pero podría ser un pantalón de encaje, hecho por una de mis alumnas que tiene una empresa de paquete completo que se llama Corsiltex; una camiseta oversize, de mi amigo y colega Chris Colorado, que está inspirada en nuestras tazas de café colombiano; y los stilettos plata de mi amiga Daniela, creadora de La Bohéme. Lo usé para la apertura de mis Workshops presenciales de ilustración de moda y ha sido un look icónico.

5. ¿Cómo describirías tu estilo?

Ecléctico, chic y urbano.

6. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en uno de los barrios más pobres de Bogotá, en una montaña, un lugar donde me sentía millonaria porque tuve la vista más increíble de la ciudad. Podía ver cómo caía la noche sobre la capital y cómo empezaba a brillar entre tanto caos urbano. Bogotá aún sigue brillando, me enamoró desde muy pequeña, ha sido la ciudad que me cautivó y me hizo una cosmopolita.

7. Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo muchos, pero uno que ahora es muy significativo es cuando tenía 8 años y estaba con mi cuaderno de bocetos de moda, mis colores a media punta, unos maicitos y una chocolatina jet, en la terraza de mi casa diseñando mientras me sentía en el cielo.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi mamá me dijo muchas veces que las habilidades que aprendiera en la vida y lo que estudiara, nadie me las podía quitar y que esa sería mi mayor riqueza. El consejo que daría: Dios nos regaló la vida para disfrutarla y también nos dio talentos y habilidades. Trabajar con nuestros talentos nos hará personas más felices.

9. ¿Cuándo mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran?

Que he sido una mujer que ha inspirado y motivado a muchas personas a conocer a Dios, a vivir de sus talentos y a disfrutar de la vida.

10. ¿Cuál es el hito, momento o hecho que partió en dos su carrera en la industria?

El día que recibí un mensaje de Hernán Zajar, porque necesitaba una ilustradora de moda para un proyecto grandísimo. Ese día fue como un sueño, me temblaban las manos, hablé enredado, no lo podía creer. Hoy en día él es como un papá para mí.

