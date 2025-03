Mi mezcla cultural es la raíz de mi marca: Aysha Bilgrami, diseñadora de joyas

Diseñadora de joyas Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aysha Bilgrami, la fundadora de la marca de joyería colombiana homónima, presentó su creación “La serpiente de madera”, inspirada en las mezclas culturales, la tradición milenaria del Año Nuevo Chino y su animal del 2025, la serpiente de madera. Según cuenta, es un homenaje a la naturaleza cíclica de la vida y a la eterna renovación.

“La serpiente es la encarnación misma de la transformación y el renacer. Al igual que ella, todo fluye y se reinventa, y esta colección busca capturar esa magia”, dijo Aysha Bilgrami.

Según contó Bilgrami, la colección nació de un proceso de exploración personal y artístico. “Fue un viaje de descubrimiento, tanto para mí como para mi hija, quien quiso involucrarse en este proceso y dibujó una serpiente que yo convertí en una joya de esta colección”.

Invitamos a Bilgrami a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niña pensaba en la moda como un juego. Un juego para expresarme, un juego para pasarla rico. Me acuerdo que hacía desfiles de moda, usaba las joyas de mi mamá, me gustaba maquillarme, pues veía cómo ella lo usaba: como una manera de expresión.

Hoy en día también me parece que es un juego y sí es 100 % una manera de expresarnos y de mostrar nuestra identidad.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Decidí entrar a la moda porque desde noveno de bachillerato empecé a sentirme supremamente creativa. De chiquita me metieron a todas las clases de arte que encontraron, pero en noveno me sentí más creativa, diseñé logos, hice pulseras y aretes con chaquiras y los vendía en el colegio. En una ocasión, empecé a pensar sobre qué iba a hacer de grande, entonces pasé por arquitectura, diseño gráfico, diseño interiores, pero solo hasta que mi abuela me regaló una máquina de coser, empezó todo.

Luego, como proyecto de grado del colegio hice un desfile de modas y creé una colección en la que vestí a mis amigas. Y ahí fue la primera vez en que dije: uy, esto es aquí, por aquí me gusta.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

No tengo un ícono de moda como tal, pero varía un poco según mi estado de ánimo y en lo que esté, pero mujeres como Frida Kahlo, La Marquesa Casati, Dolores del Río, que desafían la belleza tradicional y que se expresan con su estilo, son mis musas.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo ha sido un suit de MAZ X Manuel Álvarez, que es un pantalón y chaleco en negro con azul en degradé. Me lo pongo para cosas casuales o elegantes y me siento poderosa. Me encanta que llamo la atención, me veo ahí, me siento en un lugar y mi presencia es ¡wow! No tengo un momento específico, porque lo he usado en todas las ecuaciones, para ir a la oficina, a un matrimonio y siempre me siento espectacular. Es una pieza que me hace brillar y que la complemento con las joyas y mi estilo.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante para crear una colección es saber cuáles son los cánones estéticos y cómo esos puntos que nosotros tenemos que nos hacen ser Aysha Bilgrami, o sea, lo que nos distingue, que son las lunas, las puntas, las bolitas de granulación y la mezcla visual de materiales.

Si tengo estos cánones estéticos de mi marca identificados, puedo escoger el tema que quiera y al incorporarlos, voy a hacer una colección que se va a ver de la marca.

Así como en esta nueva colección que usé madera, que por más de que sea un material nuevo, diferente, opaco, sin tanto brillo; al usar los ángulos, las bolas, los puntos y la textura, se ve mía.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Soy moderna ecléctica, con piezas étnicas o piezas modernas, con mucha textura y cuero. Uso mucho el negro, pero siempre con un toquecito de color, por aquí o por allá.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

La influencia del lugar en que nací no es mucha, porque nací en Miami. Ahí viví mis primeros cuatro años, después viví en Colombia hasta los 18 y luego me fui a Italia.

Lo que más me ha influenciado son mis raíces. Mi papá es paquistaní y mi mamá colombiana. El hecho de que mi papá fuera paquistaní me marcó mucho en lo que me gusta, en mi visual y en todo.

Más que el lugar en el que nací, son las personas, mis familiares. Aunque no crecí con mi papá, mi mamá se ocupó de transmitirme esa multiculturalidad. En mi casa me hacían comida pakistaní, había tapetes y herencias de mis abuelos pakistaníes por todos lados.

Mi mamá me contaba sobre las tradiciones e hizo una gran labor para hacerme sentir esa multiculturalidad, que luego descubrí a los 16 años, cuando empecé a viajar más a Pakistán.

Eso está inmerso en mi proceso creativo. O sea, esa mezcla me ha hecho ser muy curiosa y buscar inspiración en todas mis colecciones sobre temas transculturales. Es una búsqueda de encontrar cómo en las culturas nos parecemos todos, tenemos muchos símbolos y tradiciones parecidas y me encanta reflejarlos, además de encontrar toda la simbología en cada cosa.

Mi mezcla tribal ha hecho que el fundamento, la raíz de mi marca, sean justamente esas mezclas. La palabra que más descubro en mi marca es mezcla y es un papel crucial.

En mi vida personal, pues si tú entras a mi casa, se ve esa mezcla. A mis hijos les puse los nombres mezclados que no se sabe si son de aquí o de allá, entonces en realidad todo está ligado.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Un viaje que hice al sudeste asiático con mi familia. Fue un viaje muy cortito porque estábamos acompañando a mi papá a un viaje de trabajo, pero en una parada de dos días en Bangkok, nos escapamos con mi hermana y decidimos irnos a vivir la experiencia de viajar por los canales que hay allá, pero hay varios que son súper turísticos y nos rehusamos a eso, así que nos fuimos a uno que donde no había ningún extranjero, ni letrero en otro idioma.

Nos montamos en todo, comimos sin saber que estábamos comiendo y paseamos por los canales con personas que ni siquiera hablaban el idioma y fue miedoso, pero al mismo tiempo súper aventurero. No sabíamos si nos iba a pasar algo o si estábamos cogiendo un buen camino, pero la sorpresa de que todo resultó maravilloso fue un gran recuerdo y aventura con mi hermana.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo que me han dado ha sido ser curiosa. No perder la curiosidad es más importante que la inteligencia, porque la curiosidad alimenta la sabiduría, eso me lo dijo mi abuela materna, Api.

10. Cuándo mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran

Me gustaría que pensaran en algo único, diferente y que les genera curiosidad.

