Mis piezas conectan con la esencia cultural de Colombia: María Camila Pascuas

María Camila Pascuas Álvarez es la fundadora y directora creativa de Ágata María, una marca de lujo artesanal que fusiona técnicas textiles ancestrales con diseño contemporáneo.

Pascuas también es administradora y especialista en marketing, y siempre ha tenido una sensibilidad creativa y amor por la moda, lo que le ha permitido unir visión empresarial y estética sofisticada.

Actualmente, la marca comercializa sus piezas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, llevando el slow fashion colombiano a mercados internacionales. La directora creativa participó en Colombiamoda 2025 y responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Desde niña amaba la moda. Siempre buscaba vestirme diferente y experimentar con la ropa de mi armario. Me encantaba jugar con mi hermana a hacernos sesiones de fotos con la ropa de mi mamá, mezclando colores, texturas y zapatos para sentirnos muy “fashionistas”. Al principio, soñaba con ser modelo. A los 14 años empecé a admirar a las grandes empresarias de la moda. Quería viajar con mi propia marca, hacer negocios, estar en ruedas internacionales… Recuerdo que en el colegio hicimos una simulación de una rueda de negocios y ahí me vi claramente como empresaria.

Desde pequeña tenía esa vena emprendedora: manualidad que aprendía a hacer, se convertía en mi emprendimiento. Vendía hasta mis dibujos. Sabía que había venido al mundo a impactar, y hoy lo estoy haciendo. Así como de niña quería vestirme diferente, hoy quiero hacer cosas diferentes e impactantes. Esa niña se convirtió en la mujer de sus sueños y está muy orgullosa de sí misma.

Todas estas cualidades de María Camila pequeña, llevaron a María Camila de 20 años a crear una marca con alma y trabajar por ella con determinación. Esa decisión cambió mi vida y me convirtió en la mujer que soy.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Desde siempre sentí que la moda era parte de mí. La sensibilidad creativa y el amor por las prendas, los detalles y las texturas venían en mi chip. Crecí admirando cómo la ropa podía contar historias y transmitir emociones, y con el tiempo entendí que quería usar esa pasión para crear algo con propósito: piezas que no solo fueran bellas, sino que también preservaran el trabajo artesanal y conectaran con la esencia cultural de Colombia.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Mi ícono de moda es Carolina Herrera, por su elegancia atemporal y su habilidad para mantener una marca coherente y de alto prestigio sin perder autenticidad.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo es de Ágata María, un conjunto negro de sastrería con blazer y pantalón recto, acompañado por un cinturón artesanal tejido en tonos dorado y negro. Este accesorio es el alma del look, ya que puedo transformarlo fácilmente en un crop top, dándole una segunda vida a la misma prenda en cuestión de minutos.

Lo usé para una cena elegante, proyectando sofisticación y fuerza, y luego, al cambiar el cinturón a modo de top, me permitió pasar a un plan más informal para tomar algo, sin perder estilo ni personalidad. Es un look que combina versatilidad, elegancia y un toque artesanal único, perfecto para cualquier ocasión que requiera adaptarse sin esfuerzo.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante para crear una colección es tener un concepto sólido que conecte con la esencia de la marca y se refleje en cada detalle: desde los materiales y siluetas hasta los acabados. En Ágata María, ese concepto es la fusión entre el lujo contemporáneo y el saber ancestral, creando piezas que cuentan historias y perduran en el tiempo. De esta forma, la gente reconoce una prenda de Ágata María solo con verla.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo es es sofisticado, con alma artesanal y una intención clara de diferenciarme sin perder elegancia.

Cuando me visto, siempre pienso: “quiero verme como una superstar”. Esa es mi regla de oro.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Haber nacido en Pasto me dio una conexión profunda con la riqueza cultural y artesanal de mi región. Crecí rodeada de tradiciones, colores vibrantes y técnicas ancestrales de tejido que despertaron en mí una sensibilidad especial por los detalles hechos a mano y por las historias que hay detrás de cada pieza. En lo personal, me dio un orgullo enorme por mis raíces y una gran resiliencia; y en lo profesional, me enseñó que la moda puede ser un puente entre lo local y lo global, algo que hoy llevo a escenarios internacionales como Abu Dhabi.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mi recuerdo más preciado es la primera pasarela de Ágata María, hace apenas dos meses en Distrito Moda. Sentí una felicidad inmensa y un orgullo profundo al ver materializados tantos sueños, tanto trabajo y tanto amor por lo que hago. Fue un momento que me recordó por qué empecé y que guardaré para siempre en mi corazón.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo que me han dado fue de mi papá, cuando apenas estaba creando Ágata y lo único que tenía era el nombre. Un día, agotada de buscar proveedores y de tratar de darle rumbo a mi marca, él, como empresario exitoso que es, me miró y me dijo: “¿Te vas a rendir porque no te salen las cosas? Apenas estás empezando, sigue, yo sé que puedes”.

El consejo que yo daría es: si lo quieres hacer, hazlo sin pensarlo demasiado. No dejes que el miedo te invada ni que las opiniones de otros te detengan. Con el hecho de que tú creas en ti mismo es suficiente para alcanzar tus sueños. Nadie va a venir a hacerlo por ti.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Que piensen en determinación, elegancia y autenticidad.

