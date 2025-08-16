Moda con conciencia: el lino como ícono sostenible y elegante 

El lino ha acompañado a la humanidad durante milenios. / Eder Leandro Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

El lino es una de las fibras textiles más antiguas de la humanidad y, a la vez, una de las más vigentes. Mencionado en textos bíblicos y utilizado por los egipcios en prendas y rituales, este material vegetal ha sido clave en el desarrollo de la industria textil durante milenios. Hoy, en un contexto marcado por la necesidad de producir y consumir de forma más responsable, el lino se posiciona como una opción sostenible, resistente y cada vez más valorada en el diseño de moda contemporáneo.

“Hace miles de años, en las orillas del Nilo, los...