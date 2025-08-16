No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Moda e Industria
Moda con conciencia: el lino como ícono sostenible y elegante  

En medio del auge por la moda sostenible y los materiales de bajo impacto, el lino está resurgiendo con fuerza. Mientras países como Francia, Bélgica y Egipto lideran su exportación, diseñadores en Colombia redescubren sus posibilidades para una moda que dialoga con el clima, el cuerpo y el entorno.

Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
16 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
El lino ha acompañado a la humanidad durante milenios. / Eder Leandro Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez

El lino es una de las fibras textiles más antiguas de la humanidad y, a la vez, una de las más vigentes. Mencionado en textos bíblicos y utilizado por los egipcios en prendas y rituales, este material vegetal ha sido clave en el desarrollo de la industria textil durante milenios. Hoy, en un contexto marcado por la necesidad de producir y consumir de forma más responsable, el lino se posiciona como una opción sostenible, resistente y cada vez más valorada en el diseño de moda contemporáneo.

“Hace miles de años, en las orillas del Nilo, los...

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Estilo de Vida

Moda sostenible

Lino

PremiumEE

Fibra textil

Regeneración

Moda colombiana

 

