‘Moda hoy’, la exposición que pretende romper con los mitos sobre la industria textil latina

La moda latinoamericana tiene la firma de Óscar de la Renta o Carolina Herrera, pero también de los 47 diseñadores expuestos este miércoles en la capital mexicana en ‘Moda hoy’, la muestra que “rompe el mito” de que en la región no existe una industria marcada por narrativas como “la migración o el decolonialismo”, con símbolos como la Virgen de Guadalupe.

Con la riqueza creativa de 17 países y la colaboración Museo del Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York, llega esta exposición repleta de piezas que hacen homenaje a íconos latinoamericanos, como la ‘Guadalupana’, virgen que está puesta en uno de los abrigos de la mexicana Brenda Equihua y que además fue utilizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Para una de las curadoras, Tanya Meléndez-Escalante, uno de los objetivos de la exhibición, ubicada en el Museo Franz Mayer, era desmontar el mito de que los diseñadores latinoamericanos no tienen “impacto global” en la moda.

“No nos los imaginamos como un grupo grande”, aseguró.

En cada una de las ocho secciones de ‘Moda hoy’, se muestra desde el talento de los creadores, que han vestido a cantantes de la talla de Rosalía -como el colombiano Jorge Duque-, hasta sus inquietudes políticas, medioambientales, de género o culturales.

Meléndez-Escalante explicó que estas piezas también cuentan la historia de los latinoamericanos que residen en EE.UU., a quienes llama ‘Latinx’, y que hoy son una población creciente superior a los 68 millones de habitantes.

“Para las comunidades chicanas en Estados Unidos, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de herencia cultural mexicana, es la virgen morena, la que los protege y representa como comunidad”, detalló al describir la pieza de Equihua, que además fue elaborada con la tela de los cobertores San Marcos, típicos por su uso en casas mexicanas y mexicoestadounidenses.

La moda como “protesta”

También argumentó que la moda es un “forma de resistencia” ante las políticas migratorias impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mencionó que ese mensaje está en las creaciones de Ricardo Seco o Willy Chavarría, ambos con raíces mexicanas, y que exhiben chamarras con frases como “Ningún ser humano es ilegal”.

“Es una manera de decir que todos somos seres humanos y tenemos derechos(…) porque la moda también puede ser un vehículo de política, de protesta y para entablar lazos”, sentenció la curadora mexicana.

Mirando más hacia Suramérica y con el mismo tono de protesta, en la muestra hay obras como la ‘Mini Giovanna’, una bolsa con la bandera de Venezuela elaborada por la diseñadora Yliana Yepez en 2014, con motivo de las marchas que se dieron en el país contra el gobierno de Nicolás Maduro y donde fueron asesinadas 43 personas.

La curadora explicó que esta bolsa de escasos centímetros ayudó a que los medios de comunicación en ese entonces se vieran obligados a escribir sobre esta tragedia ocurrida en el país venezolano.

“Son diferentes formas de resistencia, activismo, visibilización a través de la moda”, agregó.

Una de las preocupaciones del equipo curador, conformado también por Abraham Villavicencio y Melissa Marra-Álvarez, al montar esta exposición era lograr el distanciamiento necesario de la visión “eurocentrista”, la cual ha marcado la historia de la moda.

“Si nosotros vamos a cualquier librería y compramos (un libro) de la historia de la moda, nos hablan de Europa en el siglo XVIII al XX o de las aportaciones de Estados Unidos (…) por eso hay muchas voces que hoy están alzándose buscando tener un lugar dentro del mundo de la moda”, admitió Villavicencio.

Por lo tanto, acotó, ‘Moda hoy’, que también se presentó en el FIT de Nueva York en 2023, es ese espacio que da “reconocimiento a las distintas herencias tradicionales, tanto originarias, indígenas, mestizas y urbanas”.

La exposición estará abierta al público del 11 de diciembre al 12 de abril de 2026, y posteriormente será expuesta en el Museo del Pueblo del estado mexicano de Guanajuato.