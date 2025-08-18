Moda y turismo en Villa de Leyva: prográmese con Fashion Sessions

Imagen de referencia. / Brayan Ospina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tercera edición de Fashion Sessions, el evento itinerante que promueve la moda sostenible y el turismo, se realizará entre el 22 y el 24 de agosto en Villa de Leyva.

Durante los días del evento se realizarán experiencias textiles, desfiles, foros y muestras creativas que exaltan el valor del diseño con propósito en uno de los municipios más turísticos del país.

¿Cuál será la agenda?

El viernes 22 de agosto se realizará el desfile de apertura. El sábado 23 de agosto en el Parque Antonio Nariño, gracias al apoyo de la Alcaldía y la Secretaría de Turismo, se harán los bloques de desfiles de moda sostenible, que estarán abiertos al público.

Entre los diseñadores que participarán se encuentran Keidy Palacios, Any Chicaiza, Carolina Tocarruncho, así como el Banco de Ropa y Roperos de El Minuto de Dios, y los ganadores del concurso Fashion Sessions + Sostenible.

También se presentará el segmento “Tejiendo Moda”, con un bloque de desfiles de tendencias slow fashion a cargo de las tejedoras de Villa de Leyva. La diseñadora Mónica Fonnegra ofrecerá el desfile de cierre.

Además, el sábado y domingo se contará con un Pop Up Retail en la Casa del Primer Congreso, con muestras textiles sostenibles de diseñadores reconocidos y propuestas locales. El domingo 24 de agosto se realizará el desfile de clausura.

Vale la pena mencionar que Fashion Sessions Villa de Leyva tendrá una agenda abierta al público, con acceso libre a los desfiles del sábado y domingo, y espacios de diálogo y formación.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.