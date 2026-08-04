04 de agosto de 2026 - 03:55 p. m.
Morat habla de moda: los detalles detrás de su colección de ropa
El ritmo de la música y los diferentes efectos sonoros creados por Morat marcaron el paso de los modelos y acompañaron una colección que, a través de los looks, narró una historia que empieza en la mañana y termina en la noche.
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