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Moda e Industria
04 de agosto de 2026 - 03:55 p. m.

Morat habla de moda: los detalles detrás de su colección de ropa

El ritmo de la música y los diferentes efectos sonoros creados por Morat marcaron el paso de los modelos y acompañaron una colección que, a través de los looks, narró una historia que empieza en la mañana y termina en la noche.

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Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

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