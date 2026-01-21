Murió Roque Ospina Duque, el fundador de Inexmoda

Roque Ospina Duque. / Cortesía Inexmoda Foto: Cortesía Inexmoda

Murió Roque Ospina Duque, fundador y expresidente ejecutivos de Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), la entidad que realiza ferias como Colombiatex y Colombiamoda.

Vale la pena mencionar que en 1998 Colombia era un país con 31 millones de personas, un PIB de $21 billones, la moda representaba el 2,7 % del PIB y el 9,7 % del gasto de las personas, según las cifras de Raddar, la firma que mide el consumo de los hogares colombianos.

Ospina junto a junto a Clara Echeverry y Alicia Mejía tuvieron el propósito de realizar muestras textiles que se convirtieran en plataformas de negocios para el sector. Por eso, crearonn Colombiamoda y Colombiatex.

Durante más de tres décadas Inexmoda se ha mantenido y ha logrado entender e ir de la mano de los cambios de la industria de la moda y de la economía de los colombianos.

El empresario será recordado como una de las figuras más influyentes en la historia de la industria textil, de la confección y de la moda en Colombia.

“Su partida representa la despedida de un líder visionario que entendió, como pocos, el poder de la moda como motor de desarrollo productivo, económico y cultural para el país. Roque Ospina Duque creía firmemente que la industria podía articular talento, empresa y creatividad para generar oportunidades, empleo y proyección internacional”, dijo Inexmoda.

Roque Ospina Duque se destacó por un liderazgo orientado al fortalecimiento del ecosistema empresarial y al crecimiento sostenible de la industria textil y confección colombiana.

Ospina impulsó iniciativas que transformaron el rumbo del sector. Bajo su liderazgo nacieron y se consolidaron plataformas como Colombiatex de las Américas y Colombiamoda, escenarios que promueven la innovación, fortalecen la internacionalización de las empresas y posicionan a Medellín como un referente regional de la industria de la moda.

De acuerdo con la entidad, la visión estratégica permitió construir espacios de encuentro entre empresarios, diseñadores y mercados globales, dejando una huella profunda y duradera en la competitividad del sector.

“Su legado trasciende los eventos y las instituciones. Vive en las empresas que crecieron, en los empleos que se generaron y en la confianza que ayudó a construir alrededor de una industria que hoy es motivo de orgullo para Colombia”, dijo Inexmoda.

“Recordaremos la capacidad de crear y unir a la industria, su mirada de largo plazo y su compromiso con el desarrollo del país. Su legado continúa inspirando nuestro propósito institucional y reafirma la importancia de seguir trabajando, con visión y responsabilidad, por el fortalecimiento del sistema moda”, agregó Inexmoda.

