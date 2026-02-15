Logo El Espectador
Moda e Industria
Vestir de naturaleza: hojas de “oreja de elefante” se transforman en moda 

La empresa brasileña Nova Kaeru / Beleaf estuvo en Colombia presentando su innovación, un “cuero vegano” creado con la hoja de la alocasia y que ha sido utilizado como insumo de importantes firmas de moda para hacer zapatos, vestidos y accesorios.

Lucety Carreño Rojas
15 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Las hojas de la "oreja de elefante" se convierten en ropa y accesorios. / Beleaf
Hojas enormes con forma de corazón, de un verde brillante e intenso y con nervaduras prominentes, que crecen en una zona reforestada de Río de Janeiro, dejaron de marchitarse para convertirse en bolsos, vestidos y zapatos que han desfilado por reconocidas pasarelas europeas.

La empresa brasileña Nova Kaeru / Beleaf transforma las hojas de la alocasia —más conocida como “oreja de elefante”— en un biomaterial que preserva su estado natural. Los biomateriales son innovaciones que provienen de plantas, bacterias, hongos o residuos agrícolas y que...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

