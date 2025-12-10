¡No es Arturo Calle! Empresa denuncia suplantación y fraude a través de videos falsos con IA

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía

Arturo Calle informó y alertó a los consumidores este miércoles sobre la circulación de videos falsos en plataformas digitales y redes sociales que suplantan a su fundador Arturo Calle.

“Estos videos han sido generados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), para suplantar la imagen y la voz del fundador de la compañía, el empresario Arturo Calle, con el fin de promover supuestas y atractivas oportunidades de inversión”, explicó la empresa colombiana a través de un comunicado.

Así las cosas, la empresa aseguró que el contenido es falso. “El señor Arturo Calle no ha autorizado participar en la producción, difusión o promoción de dicho material audiovisual”.

Además, la empresa aseguró que no promueve, patrocina, “ni realiza ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de plataformas digitales o redes sociales”.

La empresa también rechazó y desconoce cualquier estrategia que, “utilizando nuestro nombre, prometa rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo”.

La suplantación de identidad busca, según el comunicado de la compañía, “explotar el prestigio y la buena imagen de la marca y de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas”.

La empresa también invita a los consumidores a verificar la información, denunciar y no interactuar con el contenido no “proporcionar cualquier tipo de información personal, credenciales de acceso o datos financieros en respuesta a estas publicaciones”.

