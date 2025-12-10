Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

¡No es Arturo Calle! Empresa denuncia suplantación y fraude a través de videos falsos con IA

En plataformas digitales y redes sociales están circulando videos que suplantan al fundador Arturo Calle. Estas son las recomendaciones que hace la empresa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
10 de diciembre de 2025 - 07:59 p. m.
Imagen de referencia. / Cortesía
Imagen de referencia. / Cortesía
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Arturo Calle informó y alertó a los consumidores este miércoles sobre la circulación de videos falsos en plataformas digitales y redes sociales que suplantan a su fundador Arturo Calle.

“Estos videos han sido generados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), para suplantar la imagen y la voz del fundador de la compañía, el empresario Arturo Calle, con el fin de promover supuestas y atractivas oportunidades de inversión”, explicó la empresa colombiana a través de un comunicado.

Así las cosas, la empresa aseguró que el contenido es falso. “El señor Arturo Calle no ha autorizado participar en la producción, difusión o promoción de dicho material audiovisual”.

Además, la empresa aseguró que no promueve, patrocina, “ni realiza ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de plataformas digitales o redes sociales”.

La empresa también rechazó y desconoce cualquier estrategia que, “utilizando nuestro nombre, prometa rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo”.

La suplantación de identidad busca, según el comunicado de la compañía, “explotar el prestigio y la buena imagen de la marca y de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas”.

La empresa también invita a los consumidores a verificar la información, denunciar y no interactuar con el contenido no “proporcionar cualquier tipo de información personal, credenciales de acceso o datos financieros en respuesta a estas publicaciones”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Arturo Calle

IA

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.