No se vendió uno de los Hermès de Jane Birkin que estaba en subasta en París: ¿qué pasó?

Uno de los primeros bolsos que la casa Hermès fabricó para la actriz y cantante francobritánica Jane Birkin (1946-2023), que había salido a subasta este lunes en París, quedó finalmente sin vender, informaron fuentes de la empresa organizadora de la subasta.

Después de que este verano se subastase el famoso ‘Birkin’ original (el primero diseñado expresamente por Hermès para la interprete) por 8,6 millones de euros, la pieza subastada este lunes en el Hôtel Drouot, apodada ‘el otro Birkin’ y de color negro, finalmente no encontró comprador.

Su valor estaba estimado entre los 100.000 y los 200.000 euros.

Lo había puesto en venta Gabrielle Crawford, mejor amiga y biógrafa de la artista, para ayudar a financiar la futura fundación Jane Birkin.

“Aunque Jane Birkin había donado varios de sus bolsos para subastas benéficas, no quiso desprenderse del que probablemente era su bolso favorito. Por eso se lo confió a su mejor amiga Gabrielle, a quien llamaba su ‘ángel Gabrielle’”, había transmitido Hôtel Drouot en el comunicado del anuncio de la operación.

La gestación de este modelo ya legendario en el mundo de la moda surgió de un encuentro fortuito de Birkin con el entonces director general de Hermès, Jean Louis Dumas, a bordo de un avión en 1984.

La artista se quejó de que los bolsos elegantes no tenían el suficiente volumen para todo lo que necesitaba una mujer moderna, especialmente si era madre, y Dumas recogió el guante y unos meses después la marca le envió el bolso.

Además, Hermès le preguntó si podía bautizar ese modelo con su apellido. Birkin, quien fue pareja del célebre cantante francés Serge Gainsbourg y madre de la famosa actriz Charlotte Gainsbourg, usó el bolso durante casi una década.

Con más de 50 años de trayectoria, Jane Birkin protagonizó cerca de un centenar de películas, entre ellas ‘La moutarde me monte au nez’ (1974), ‘La course à l’échalot’ (1975) ‘Murder by contract’ (1958) y ‘Jane B. par Agnès V’ (1988).

Su última aparición en la pantalla fue en el documental ‘Jane par Charlotte’ (2021), dirigido por su hija.

Además, Jane Birkin publicó catorce álbumes de estudio, siendo el más reciente ‘Oh! Pardon tu dormais…’ (2020), producido junto a Etienne Daho y Jean-Louis Piérot, con el que cerró su carrera musical.